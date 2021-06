Einmonatiger Baustopp: Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Ditterke wird erst Anfang Juli fortgesetzt. Verkehrsteilnehmer werden dann nicht mehr nach Ditterke fahren können.

Bauarbeiten an B 65 in Ditterke pausieren

Gehrden - Bauarbeiten an B 65 in Ditterke pausieren

Gehrden - Bauarbeiten an B 65 in Ditterke pausieren