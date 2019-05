Gehrden

Barbara Lehmann-Dorl ist neue Chefärztin der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin am Klinikum Robert Koch. Die 60-Jährige folgt auf Dr. Dieter Schröder, der nach 17 Jahren auf eigenen Wunsch vorzeitig in den Ruhestand gegangen ist. Lehmann-Dorl ist seit 2012 leitende Oberärztin der Abteilung und hat in dieser Zeit bereits Leitungsaufgaben übernommen.

Für Dr. Matthias Bracht, KRH Geschäftsführer Medizin, ist diese Personalie ein Musterbeispiel für die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Klinikums Region Hannover (KRH). „ Lehmann-Dorl hat in den zurückliegenden Jahren wiederholt unter Beweis gestellt, dass sie die Klinik hervorragend führen und entwickeln kann“, sagt er. Und Dr. Martin Memming, Ärztlicher Direktor des Gehrdener Krankenhauses, ergänzt: „Die vergangenen Jahre waren in der Klinik sicherlich nicht immer ganz einfach. Lehmann-Dorl ist stets eingesprungen, wo ihre Kompetenzen und Fähigkeiten benötigt wurden.“

Seit 2012 Oberärztin am Klinikum

Lehmann-Dorl ist Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin; sie führt die Zusatzbezeichnungen Rettungsmedizin, Palliativmedizin, spezielle Intensivmedizin und ärztliches Qualitätsmanagement. Ein wirtschaftsbezogenes Zusatzstudium absolvierte sie in Nürnberg mit dem Abschluss Master of Health Business Administration. Nach Abschluss des Studiums der Humanmedizin an der MHH arbeitete sie in Lehrte und Gehrden als auch für Diakovere in Leitungsfunktionen, bevor sie ihren beruflichen Erfahrungsschatz in der Schweiz erweiterte. Seit 2012 ist sie als Geschäftsführende Oberärztin der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin im Klinikum Robert Koch tätig.

„Ich sehe meine Aufgabe darin, die Interessen der Patienten, die Belange der Klinik und der Mitarbeitenden sowie die Fragen der Wirtschaftlichkeit immer wieder in Einklang zu bringen“, fasst sie ihre Arbeitsmaxime zusammen. Ihr sei bewusst, dass die medizinische Arbeit auch in Zukunft mit stetig steigenden Anforderungen konfrontiert sein werde. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich diesen Anpassungsanforderungen mit Lösungen begegne, die wir in unserem sehr gut funktionierenden Team entwickeln und auch gemeinsam umsetzen“, sagt sie. Lehmann-Dorl wohnt in der Wennigser Mark, ist Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. In ihrer Freizeit ist sie sportlich aktiv und liebt die klassische Musik.

Von Dirk Wirausky