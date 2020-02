Bäume sind schon weg: Neue Grundschule soll im Sommer 2022 fertig sein

Gehrden

Die ersten Arbeitsschritte für den Bau der neuen Grundschule Am Langen Feld sind bereits abgeschlossen. Die Bäume und Büsche rund um den Bolzplatz, auf dessen Fläche die Schule errichtet werden soll, sind abgeholzt und beseitigt worden. „Das war eine vorgezogene Maßnahme, weil Baumfällungen aus naturschutzrechtlichen Gründen nur bis Ende Februar erlaubt sind “, sagt der städtische Projektleiter Frank Becker-Sieckau. Richtig los geht es auf der Baustelle aber erst nach dem Sommer.

Nicht jedem Gehrdener gefällt es, dass Bäume weichen mussten. „Es wurde mal eben die Kettensäge angesetzt und sämtliche Bäume gefällt“, meint ein Bürger. Er spricht von einem „Debakel“. Tatsächlich sind die Bäume relativ unbemerkt beseitigt worden. Die Folgen stechen jedoch sofort ins Auge. Plötzlich ist der Blick frei auf die Oberschule sowie die beiden angrenzenden Senioreneinrichtungen und ein Firmengebäude.

Neue Bäume werden gepflanzt

Becker-Sieckau weiß, dass die Fällung von Bäumen ein sensibles Thema in Gehrden ist. Es seien im nördlichen Bereich des Grundstücks etliche Bäume abgängig gewesen, herabstürzende Äste gefährdeten zudem die Fußgänger, die den Weg zwischen Schulstraße und Thiemorgen nutzen würden. Außerdem werde es Ausgleichspflanzungen geben, kündigt er an.

Freie Sicht: Bäume und Sträucher, die den Bolzplatz an der Lange Feldstraße gesäumt hatten, sind beseitigt worden. Quelle: Dirk Wirausky

Unabhängig davon: Für das neue Schulgebäude mit seinen Außenflächen wird Platz benötigt. „Die geplante vierzügige Schule muss auf die Fläche passen“, sagt Becker-Sieckau. Die Bäume, die stehen geblieben sind, würden in die Außengestaltung der Grundschule eingebunden.

Stadt muss Brandschutzkonzept nachreichen

Der Bauantrag für den Neubau ist bereits eingereicht worden. Nun müsse die Stadt ein Brandschutzkonzept nachreichen. Gibt die Region grünes Licht, folgt die Baugenehmigung.

Parallel gibt es derzeit Planungsgespräche. Auch die EU-weite Ausschreibung wird vorbereitet. Die Grundschule wird sich an dem Entwurf des Büros OKF Architekten aus Osnabrück orientieren. „Es geht nur noch um Details“, sagt Becker-Sieckau.

Das Büro hatte im vergangenen Juni den von der Stadt ausgelobten Architektenwettbewerb gewonnen. Die Vorlage ist inzwischen konkretisiert worden. Unter anderem haben die Architekten Abstand davon genommen, das Gebäude mit Betonfertigteilen einzufassen. Vielmehr soll die Schule eine Klinkerfassade erhalten.

Schule soll im August 2022 fertig sein

Im Herbst soll mit den Erdarbeiten auf der Fläche des Bolzplatzes begonnen werden. Die Bauzeit beträgt vermutlich 23 Monate. Ab August 2022 soll der Unterricht im neuen Gebäude möglich sein. Die Kosten für den Neubau betragen etwa 15 Millionen Euro.

Die ursprüngliche Idee, zeitgleich die neue Mensa an der Oberschule, in der auch die Jungen und Mädchen der neuen Grundschule verköstigt werden, eröffnen zu können, ist vom Tisch. „Es wird nicht beides zeitgleich fertig“, sagt Becker-Sieckau. Das Projekt Mensa laufe zwar an. Er rechne aber damit, dass die neue Mensa, die fast 7 Millionen Euro kosten wird und an der Ecke Lange Feldstraße/Schulstraße entsteht, erst Anfang oder Mitte 2023 fertig sein werde.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky