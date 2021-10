Gehrden

Empörung bei zahlreichen Anwohnern des Krankenhauses: Dort sind Ende vergangener Woche die Bäume am Verbindungsweg zwischen Franzburger Straße und Reserveparkplatz gefällt worden – ohne Vorankündigung.

„Das ist ein Kahlschlag“, schimpft ein Anwohner. Sämtliche Bäume seien auf der Fläche des neuen Krankenhaus gefällt worden. „Dabei gibt es keinen B-Plan und keine Baugenehmigung, und eventuell wird es die auch niemals geben“, sagt er.

Das Klinikum Region Hannover (KRH) spricht von vorbereitenden Maßnahmen für den geplanten Klinikneubau. „Die aktuell laufenden Grünschnittarbeiten dienen dazu, einen Ausweichparkplatz am Schwesternheim herzurichten und notwendige Leitungsführungen im Untergrund platzieren zu können“, sagte Sprecher Steffen Ellerhoff. Dass die Arbeiten ohne vorherigen Informationen für die Nachbarschaft ausgeführt worden seien, habe daran gelegen, dass die seit Langem beauftragte Firma sehr kurzfristig Termine frei gehabt habe. „Wir konnten deshalb die Anlieger nicht mehr rechtzeitig auf die Arbeiten hinweisen“, bat Ellerhoff um Verständnis. Er könne den Ärger der Anwohner durchaus verstehen, „doch es muss weitergehen, damit wir die Rahmenbedingungen bis zum Baubeginn des Klinikkomplexes erfüllen“.

Öffentliche Auslegung abgeschlossen

Planungsrechtlich glaubt das KRH sich auf einem guten Weg. Die zweite öffentliche Auslegung der Unterlagen im Rahmen des B-Plan-Verfahrens, das die Stadt Gehrden betreibt, ist am 11. Oktober abgeschlossen worden. „Nach unserem Kenntnisstand gab es dabei Rückmeldungen aus der Bürgerschaft, die derzeit abgewogen und bei der Aufstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt werden“, sagte Ellerhoff. Das KRH gehe davon aus, dass das Ergebnis im November vorgelegt werde und im Dezember vom Rat der Stadt Gehrden beschlossen werden könne. „Wir rechnen dann mit einer zeitnahen Erteilung der Baugenehmigung“, so Ellerhoff.

Für fast 200 Millionen Euro wird das KRH einen Neubau am Krankenhaus errichten. Nach Darstellung des KRH entsteht in Gehrden eines der modernsten Krankenhäuser in Niedersachsen. Im Detail sieht es so aus, dass der alte Gebäudetrakt abgerissen wird. Auf der Fläche, wo einst das mehrstöckige Schwesternwohnheim stand, wird auf vier Etagen der Neubau errichtet. Er wird direkt an den Gebäudeteil angeschlossen, der 2015 fertiggestellt worden ist. Im Erdgeschoss befinden sind das Foyer, die Cafeteria, die onkologische Tagesklinik, die Kardiologie, ein OP-Bereich und das Direktorium. Mehr als 150 Parkplätze sollen am Krankenhaus eingerichtet werden. Der Zeitplan sieht vor, dass das Gebäude 2025 fertiggestellt ist. Der Baubeginn ist für das nächste Jahr vorgesehen.

Knackpunkt ist die Verkehrssituation

Umstritten bleibt die Verkehrssituation rund um das Krankenhaus. Anwohner fordern die Erstellung einer Verkehrsleitplanung zur Erschließung des Klinikums, zur Parkplatzsituation, zur Verbesserung des Anschlusses an den öffentlichen Nahverkehr sowie zum Anwohnerparken. Auch ein Konzept zu einer verträglichen Abwicklung des Baustellenverkehrs wird gewünscht.

Von Dirk Wirausky