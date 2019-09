Bäume erhalten oder ersetzen: Stadt stellt für Marktplatz zweiten Entwurf zur Auswahl

Gehrden

Die Diskussion um die Zukunft von drei Bäumen auf dem Marktplatz geht in eine neue Runde: Die Stadtverwaltung hat einen zweiten Entwurf für die Umgestaltung in Auftrag gegeben, um die Vor- und Nachteile ihres Verbleibs bei der bevorstehenden Sanierung gegeneinander abzuwägen. „Wir wollen besser die Auswirkungen abschätzen können, wenn die Bäume erhalten und beim Umbau auch ihre Wurzelbereiche geschützt werden“, kündigte Bürgermeister Cord Mittendorf in der Sitzung des Ausschusses für Bau- und Städteplanung an.

Zahlreiche Bürger fordern Erhalt der Bäume

Die Stadt reagiert damit auf die jüngste öffentliche Diskussion, in der zahlreiche Bürger den Erhalt der Bäume im Stadtzentrum gefordert hatten. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung favorisiert, die Bäume zu beseitigen und durch geeignetere Arten zu ersetzen. Die Bäume hatten bislang nach Einschätzung der Verwaltung schlechte Entwicklungsmöglichkeiten, der Erhalt sei aufwendig und kostspielig. Diesen Entscheidungsprozess und die neue Entwicklung mit einem möglichen Umdenken zeichnete in der Sitzung die städtische Projektleiterin Christina Unselt noch einmal nach. Zuvor hatte einmal mehr ein Anwohner auf den ökologischen Nutzen der großen Bäume hingewiesen.

Die Diskussion über den Erhalt von drei Bäumen auf dem Marktplatz geht weiter. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Entscheidung für eine Beseitigung hatte die Stadt laut Unselt auf Grundlage eines ersten Baumgutachtens getroffen. Demnach soll eine der beiden Kastanien vor dem Ratskeller krank sein und nur noch eine Lebenserwartung von etwa zehn Jahren haben. Die Platane in der Mitte des Markplatzes soll durch die nachträgliche Sandsteineinfassung und Aufschüttung wenig Sauerstoff im Wurzelbereich aufnehmen, die Lebenserwartung sei gering, fasste Unselt die Ergebnisse des ersten Gutachtens zusammen. Anhand dessen war später ein neues Baumkonzept von Landschaftsarchitekten erstellt worden.

Neues Gutachten bringt überraschende Erkenntnisse

Im August hatte die Stadt dann ein neues Baumgutachten für den Marktplatz vorgelegt. Das überraschende Ergebnis: Sowohl die beiden Kastanienbäume am Ratskeller als auch die etwa 30 Jahre alte Platane sind zwar geschädigt, werden aber von einer Expertin als erhaltenswert eingestuft.

Nun sollen die Politiker auf Grundlage zweier verschiedener Entwürfe einen Beschluss fassen: Soll die Stadt bei der im nächsten Frühjahr geplanten Sanierung des Marktplatzes die drei Bäume erhalten – und so viel Spielraum für die Neugestaltung und Nutzung einbüßen? Oder sollen die Kastanien und die Platane ersetzt werden – ungeachtet ihres ökologischen Nutzens und ihres ortsbildprägenden Charakters?

Umbau des Marktplatzes soll im Frühjahr 2020 beginnen

Darüber sollen nun im Oktober nacheinander der Sanierungsbeirat, der Bauausschuss, der Verwaltungsausschuss und schließlich der Rat der Stadt abstimmen. Es gehe schließlich um das Herz der Stadt, deshalb sei diesbezüglich ein zusätzlicher Sitzungsverlauf eingeplant worden, sagte der Bürgermeister. „Nach dem politischen Beschluss im Oktober wollen wir in die Ausschreibung gehen und im Frühjahr möglichst mit der Umgestaltung des Marktplatzes beginnen – die Fördermittel stehen bereit“, sagte Mittendorf.

Die Diskussion über den Erhalt von drei Bäumen auf dem Marktplatz geht mit einem zweiten Entwurf für die Umgestaltung des Marktplatzes in eine neue Runde. Quelle: Ingo Rodriguez

Ursprünglich sollten die Arbeiten schon 2019 beginnen. Wegen zu hoher Preise hatte die Stadt nach der ersten Ausschreibung den Baubeginn verschoben. So könne nun auch das Sanierungskonzept für Wege, Plätze und Beleuchtung mit der Kirche schon im Vorfeld komplett abgestimmt werden, nannte Unselt einen Vorteil dieser Entwicklung. Entlang der Kirchstraße haben unterdessen kürzlich bereits Pflasterarbeiten begonnen.

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Stadt legt neues Gutachten für Marktplatz vor - und möchte Bäume fällen

CDU-Ratsherr verteidigt Baumkonzept der Stadt

Grüne fordern: Kastanien und Platane am Markt retten

Marktplatz und Kirchhof sollen zusammen umgebaut werden

Von Ingo Rodriguez