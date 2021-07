Ditterke

Die Arbeiten an der B65 in der Ortsdurchfahrt Ditterke werden am 5. Juli wieder aufgenommen. Ab dann wird der Abschnitt voll gesperrt. Eine Durchfahrt durch Ditterke ist nicht mehr möglich.

Die Verkehrsteilnehmer der B65 aus Richtung Bad Nenndorf werden gebeten, an der Kreuzung in Göxe der Umleitung über Leveste zu folgen und kurz hinter Ditterke wieder auf die B65 zu fahren. Für den Verkehr aus Hannover kommend gilt ebenfalls vor Ditterke links abbiegen in Richtung Leveste. Von dort führt die Strecke nach Göxe zurück auf die B65. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Anwohner müssen Umweg fahren

Während der Bauarbeiten wird den Anwohnern der Bundesstraße eine Zufahrt zu ihren Grundstücken zur Verfügung gestellt, jedoch ist mit Behinderungen und kurzzeitigen Sperrungen zu rechnen. Anwohner können Ditterke dann nur noch nördlich über die Kreisstraße K247 erreichen. Für den öffentlichen Personennahverkehr werden erst zu Beginn der Vollsperrung Ersatzhaltestellen eingerichtet und bekanntgegeben.

Neben der Erneuerung der gesamten Fahrbahn im Ortsverlauf werden auch die Seitenränder umgestaltet. An der Nordseite wird ein kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von vier Metern angelegt. Im südlichen Bereich der B65 will die Stadt mit Beginn der Ortsdurchfahrt bis zur Ampelkreuzung einen 2,50 Meter breiten Gehweg anlegen. Im weiteren Verlauf soll der Mehrzweckstreifen erhalten bleiben. Er wird neu befestigt. Im östlichen Teil der B65 wird eine Querungshilfe eingerichtet, damit Fußgänger und Radfahrer einen Anschluss zur L401 in Richtung Leveste und Gehrden haben. Die Arbeiten an der B65 dauern vermutlich ein halbes Jahr.

Von Dirk Wirausky