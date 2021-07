Leveste/Ditterke

Die Ortsdurchfahrt Ditterke ist wegen der Sanierung der B 65 seit einigen Tagen gesperrt. Mit Folgen für Leveste, denn der Autoverkehr wird vermutlich bis Ende des Jahres durch den Ort umgeleitet.

„Wir wollen auf die neue Situation aufmerksam machen“, sagte Ortsbürgermeister Michael Passior in der jüngsten Sitzung des Ortsrates. Und er hat sich etwas einfallen lassen: Am ersten Tag der Umleitung hat er sich ab 7 Uhr für eine Stunde an die Gehrdener Straße (K 231) auf Höhe der Tankstelle gesetzt und mit einem großen Pappschild die Verkehrsteilnehmer aufgefordert, langsam durch das Dorf zu fahren. „Tempo runter – 30“ stand in großen, schwarzen Lettern auf dem Schild.

Die Aktion sei weitgehend auf eine positive Resonanz gestoßen, sagte Passior – nicht nur bei den Levester Bürgern, sondern auch bei den Verkehrsteilnehmern. Lediglich in drei Fällen hätten die Autofahrer erst gehupt und dann Gas gegeben. Laut Passior wollen andere Levester seinem Beispiel folgen, sich ebenfalls an die Straße setzen und das Schild zeigen. Darüber hinaus sind an mehreren Stellen entlang der örtlichen Umleitungsstrecke deutlich sichtbare Banner aufgehängt worden. Sie mahnen zur Vorsicht und Rücksichtsnahme.

Auch Bürgerinnen und Bürger sind in Sorge. „Durch die Sperrung in Ditterke ist es für die Schulkinder aus Leveste nochmal gefährlicher geworden, sicher zur Bushaltestelle zu kommen“, sagte eine Levesterin. Speziell das Verkehrsaufkommen und die gefahrenen Geschwindigkeiten an der Göxer Straße und an der Gehrdener Straße seien lebensgefährlich.

Hohe Verkehrsbelastung

Für Passior ist die aktuelle Verkehrslage in der Ortsdurchfahrt ein großes Problem. Schon in „normalen Zeiten“ habe der Verkehr durch den Gehrdener Ortsteil enorm zugenommen. Für unzählige Auto- und Lastwagenfahrer sei die Fahrt über Leveste zu einer Alternative für die B 65 geworden. „Und oft sind die Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell unterwegs“, sagte Passior.

Gespräche mit der Stadt Gehrden seien fruchtlos gewesen, so der Levester Ortsbürgermeister. Aus einen einfachen Grund: Die Verwaltung könne nichts machen, weil sie nicht zuständig sei, sagte Passior. Leveste werde von Landes- und Regionsstraßen durchkreuzt.

An der Levester Ortsdurchfahrt hängen Transparente, die die Autofahrer auffordern, langsam zu fahren. Quelle: Privat

Inzwischen habe er sich auch an die Region gewandt. Unter anderem soll die Bedarfsampel an der Gehrdener Straße umgestellt werden. Aktuell sei diese so eingestellt, dass Verkehr vor Fußgänger gelte. „Das kann nicht sein“, sagte Passior. Nun soll sich die Taktung zeitnah ändern. Ferner wünsche er sich, dass ein roter Fahrradstreifen auf der Fahrbahn aufgebracht werde. Und: An der Kreuzung Göxer Straße/Hauptstraße müsse die Haltelinie versetzt werden, findet Passior.

Verkehrsvergehen melden

Und noch etwas fordert der Ortsbürgermeister. Bürgerinnen und Bürger sollen beim Polizeikommissariat Ronnenberg anrufen und auf Verkehrsvergehen hinweisen. Dann würden die Beamten auch tätig, sagte Passior, beispielsweise in Form von Geschwindigkeitsmessungen.

Derweil haben die Grünen in diesem Zusammenhang ihre Forderung wiederholt, dass die Stadt sich ein mobiles Blitzgerät zulegt. „Allein der freundliche Hinweis an die Autofahrerinnen und Autofahrer, doch Tempo 30 einzuhalten, reicht hier nicht“, sagt Heinz Strassmann, Vorsitzender der grünen Ratsfraktion. Er habe Bürgermeister Cord Mittendorf aufgefordert, endlich zu handeln.

In Ditterke werden aktuell die Fahrbahn und die Nebenanlagen der B 65 saniert und umgestaltet. Dazu muss die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer der B65 aus Richtung Bad Nenndorf müssen an der Kreuzung in Göxe der Umleitung über Leveste folgen und kurz hinter Ditterke wieder auf die B65 zu fahren. Für den Verkehr aus Hannover kommend gilt vor Ditterke links abbiegen in Richtung Leveste. Von dort führt die Strecke nach Göxe zurück auf die B 65. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Von Dirk Wirausky