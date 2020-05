Auto zieht kilometerlange Dieselspur durch das Stadtgebiet

Gehrden

Ein Auto mit einem technischen Defekt an der Kraftstoffanlage hat am Sonnabend im Stadtgebiet Gehrden Dieselkraftstoff auf einer Länge von 1,5 Kilometer verloren. Besonders betroffen waren die Kurven, in denen eine hohe Rutschgefahr von der rund 30 Zentimeter breiten Spur ausging.

Die gegen 22.30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Gehrden sicherten die extremen Gefahrenstellen und streuten den ausgelaufenen Kraftstoff mit einem Bindemittel ab. Zusätzlich wurde eine Fachfirma für Ölbeseitigung angefordert, die die verunreinigten Straßen mit ihrem Fahrzeug reinigte. Am defekten Verursacherfahrzeug wurde ein weiteres Auslaufen des Kraftstoffes unterbunden. Die mit der Polizei abgestimmten Maßnahmen waren gegen Mitternacht beendet.

Von Dirk Wirausky