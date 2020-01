Aula des MCG wird zu Diskothek

Gehrden

„Habt ihr alle Bock?“, ruft Johannes Schäftlein von der Bühne des Aula des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG). Eigentlich eine überflüssige Frage. Denn das die etwa 230 Jungen und Mädchen „Bock“ auf die zweite Aula-Party haben, war nicht nur unüberhör-, sondern auch unübersehbar.

Schon eine halbe Stunde bevor die Türen zum Gymnasium geöffnet wurden, stehen die ersten jungen Besucher davor. Voller Vorfreude, in bester Stimmung und auch ein bisschen aufgeregt. Und als dann pünktlich der Einlass beginnt, ist der Ansturm riesig. Die Schüler strömen in das Gebäude, während aus der Aula bereits die ersten Töne aus den Boxen wummern. Dass es beim Einlass gesittet zugeht, dafür sorgen ältere Schüler. Jeder junge Besucher muss einen Elternbrief und den Schülerausweis vorlegen.

Schülervertretung organisiert die Party

Zum zweiten Mal hat die Schülervertretung des MCG um Tobias Butzer, Johannes Schäftlein, Lisa Drosch und Lilli Eickmeier die Aula-Party organisiert; nur für die Jungen und Mädchen der Jahrgänge fünf bis sieben. „Wir haben dieses Mal noch mehr dekoriert und sind auch ein größeres Team“, sagt Tobias Butzer.

Die Macher: Lilli Eickmeier (von links), Tobias Butzer, Johannes Schäftlein und Lisa Drosch von der Schülervertretung haben die Winter-Party organisiert. Quelle: Dirk Wirausky

Unterstützt wird die Schülervertretung von Lehrerin Agnes Kühn. Sie hofft, dass sich die Aula-Party etabliert. Die schulinterne Veranstaltung sei bewusst auf die Jahrgänge fünf bis sieben beschränkt worden. „Es ist gerade für die neuen Schüler eine gute Gelegenheit, sich abseits des normalen Schulunterrichts kennen zu lernen und gemeinsam zu feiern“, sagt Kühn.

Genau das findet Marlon auch. „Es ist die einzige Party, wo ich hin darf“, sagt der Zwölfjährige. Dabei ist sein gleichaltriger Klassenkamerad Felix. „Ich bin hier, weil ich mit meinen Freunden feiern will“, sagt er.

Auch Jana ist gekommen. Die Elfjährige ist erst seit dem Sommer am MCG. Fast ihre ganze Klasse ist dabei. „Wir wollen zusammen Spaß haben“, sagt die Elfjährige. Und ihre Mitschülerinnen Sophie und Olivia finden die Party einfach nur eine richtig „coole Idee“. „Wir wollen auch ordentlich tanzen“, kündigt die zehnjährige Olivia an. Das wollen auch Chiara und Coralie. Beide waren schon im vergangenen Jahr dabei. „Und da hat es uns super gefallen“, sagen sie.

Fotoecke, Wunschbox und Kreativtisch

Es wird aber nicht nur getanzt. Es gibt eine Fotoecke, in der sich die jungen Gäste mit Requisiten verkleiden und ablichten lassen können. Eine Wunschbox ist aufgestellt worden, dort können die Schüler Anregungen für den Schulalltag formulieren. Für die kreativen Ruhepausen ist ein großer Maltisch aufgebaut worden. In der Aula selbst versorgt der zwölfte Jahrgang die Kinder mit alkoholfreien Getränken und kleinen Snacks. Die Einnahmen fließen in die Abi-Kasse.

Zu den wichtigsten Leuten des Abends gehören Tom Sacher und Lukas Augenreich. Die beiden ehemaligen MCG-Schüler sind für die Musik verantwortlich. Das sei gar nicht so leicht, schließlich sei das Publikum noch relativ jung, meint Sacher – während Technobeats durch Aula dröhnen. Und sie sind auch vorsichtig. „Gerade bei den Hiphop- und Rap-Songs achten wir auf die Texte“, meint Sacher. Unabhängig davon: „Es macht uns auf jeden Fall großen Spaß“, meinen Sacher und Augenreich. Und sie finden auch die richtige musikalische Mischung. Auf der Tanzfläche sind nach wenigen Minuten nahezu alle Schüler in Bewegung.

Auch Agnes Kühn, der sieben weitere Kollegen zur Seite stehen, hat ihren Spaß. „Das Schöne ist, dass die jungen Schüler noch so ausgelassen und natürlich feiern können“, betont sie. Ein Blick in die Aula zeigt: Recht hat sie. Es ist ohne Frage ein toller Abend und eine tolle Idee.

Von Dirk Wirausky