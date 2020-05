Aufgepäppelte Igelkinder sind wieder in Freiheit

Redderse

Mit mutigen Schritten zurück in die Natur: In Redderse haben sich zwei liebevoll aufgepäppelte Igel nach mehr als sechs Monaten in menschlicher Pflege auf den Weg zurück in die Freiheit gemacht. Ihre beiden Retter Carolin Giersemehl und Partner Sebastian Caceres haben die Tiere nach deren Winterschlaf jetzt gesund und kräftig ausgewildert. Am Sonnabend in der Abenddämmerung setzte das Paar das Igelweibchen Speedy aus – nahezu an der selben Stelle, an der die Igelkinder vor mehr als sechs Monaten völlig unterernährt herumgetapst waren.

Igelweibchen Speedy geht es nun wieder gut. Quelle: Ingo Rodriguez

Ungestörte Auswilderung ohne viele Beobachter

„Speedy brauchte eine gute Viertelstunde, bevor sie die Nase aus dem Karton steckte und ihre ersten Runden um den Kirschbaum machte“, berichtet die 24-jährige Giersemehl. Auf ein großes Aufgebot an Beobachtern hatten die gelernte Tierarzthelferin und ihr 26-jähriger Lebenspartner bewusst verzichtet. Sie wollten die Rückkehr des Igelweibchens möglichst störungsfrei abwickeln. Speedy sei sehr neugierig und unerschrocken gewesen. „Sie schnüffelte und flitzte wild umher“, sagt Giersemehl.

Igelweibchen Speedy macht sich auf den Weg in die Freiheit. Quelle: Privat

Die Wehmut ist der jungen Frau aber deutlich anzumerken, wenn sie über die beiden Pflegetiere spricht. Das Igelmännchen Fussel hatten sie und ihr Lebenspartner bereits vor gut vier Wochen ausgewildert. „Weibchen brauchen etwas längeren Winterschlaf“, sagt die 24-Jährige. Zwar habe sie an den Tieren gehangen. „Es ist aber gut, dass sie wieder in Freiheit sind. Igel sind keine Käfigtiere“, ergänzt der 26-jährige Caceres.

Tiere hätten Winter ohne Hilfe nicht überlebt

Beide hatten die unterernährten Igel in ihrem Garten im Oktober mehrfach beobachtet und sich Rat bei der Igelaufzuchtstation in Laatzen geholt. Das Ergebnis: „Mit einem Gewicht von jeweils nur rund 150 Gramm waren die Tiere zu schwach, um den Winterschlaf zu überstehen“, sagt Giersemehl. Wenn die Tiere erst kurz vor dem Winter geboren würden und keine Zeit hätten, sich ein Fettpolster anzufressen, bräuchten sie Hilfe, um zu überleben.

Sebastian Caceres stellt für den Neustart am einstigen Fundort als ersten Unterschlupf einen Karton und Näpfe auf. Quelle: Ingo Rodriguez

Weil es das Paar es nicht über das Herz brachte, die Igel ihrem Schicksal zu überlassen, nahm es die Jungtiere auf den Rat der völlig überfüllten Aufzuchtstation bei sich auf – zunächst in zwei kurzfristig organisierten Kleintierkäfigen im Arbeitszimmer der Wohnung, später in einer kleinen Holzlaube im Garten. „Obwohl es Geschwistertiere waren, sind Igel Einzelgänger und liefern sich gerne Revierkämpfe, deshalb waren getrennte Käfige nötig“, sagt Giersemehl.

Mit Katzenfutter und Haferflocken aufgepäppelt

Sie und Caceres päppelten die Igel mit Nassfutter für Katzen und Haferflocken auf. „Viel Kohlehydrate, damit sie schnell fett werden“, begründet sie dies. Die beiden Tiere noch vor dem Winterschlaf im November auszuwildern, sei jedoch nicht gelungen. Auch wegen einer kleinen Krankheitsphase hätten beide erst zu spät das notwendige Gewicht von rund 700 Gramm erreicht. Danach sei es notwendig gewesen, ihnen die Nahrung zu entziehen, um das Signal für den Schlaf mit heruntergefahrenem Stoffwechsel zu geben.

Carolin Giersemehl und Sebastian Caceres transportieren Igelweibchen Speedy im Käfig zum einstigen Fundort. Quelle: Ingo Rodriguez

„Anfang April ist dann Fussel aufgewacht, wie schnell am leeren Futternapf zu merken war“, sagt Giersemehl. Für die Auswilderung stellte das Paar am einstigen Fundort zunächst als Unterschlupfmöglichkeit jeweils einen Karton sowie Futter bereit. Normalerweise gingen die Igel aber schließlich ihrer eigenen Wege. Auch Igelmännchen Fussel sei nach der Auswilderung bislang nicht mehr gesehen worden. Trotzdem will Giersemehl die Käfige behalten. „Damit wir für die nächste Rettungsaktion vorbereitet sind“, sagt sie.

Von Ingo Rodriguez