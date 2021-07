Leveste

Eine große Glasfaseroffensive ist im vergangenen Jahr von HTP und Avacon Connect für Gehrden angekündigt worden. Ein entsprechender Kooperationsvertrag ist mit der Stadt Gehrden unterzeichnet worden. Doch in einigen Ortsteilen hat sich inzwischen Ernüchterung breitgemacht.

Zwar soll nach Angaben von HTP in Lenthe, Everloh und Northen im Herbst damit begonnen werden, die Haushalte an das leistungsstarke Glasfasernetz anzuschließen, aber Ditterke und Redderse sind vorerst nicht dabei. Nach Angaben des Telekommunikationsunternehmens ist dort der Ausbau aktuell nicht wirtschaftlich. Daher sollen für die beiden Ortschaften Fördermittel beantragt werden.

Bislang etwa 100 Interessenten

Etwas in den Hintergrund gerückt ist in der Diskussion der größte Gehrdener Ortsteil Leveste. Doch das soll sich ändern. „Uns ist bislang noch kein Zeitpunkt einer Akquise von HTP genannt worden“, sagte Ortsbürgermeister Michael Passior. Aktuell würden etwa 100 Interessensbekundungen von Bürgern vorliegen, die sich einen Glasfaseranschluss ins Haus legen lassen wollen.

Das reicht aber nicht. Eine entscheidende Voraussetzung, dass HTP ausbaut, ist, dass 40 Prozent der Haushalte mitmachen. In Leveste müssten somit 282 Haushalte zustimmen; allerdings müssten davon laut Passior 70 abgezogen werden, die im Neubaugebiet Hinter den Zäunen angesiedelt sind. „Sie werden automatisch mit einem Glasfaseranschluss versorgt“, sagte Passior.

Nach Angaben von HTP sind die Voraussetzungen in Leveste nicht schlecht. In dem Dorf ist das Unternehmen schon mit Glasfasernetzen vertreten, sodass die Verlegung bis in die Gebäude, ausgehend von dieser bestehenden Infrastruktur, ausgeführt werden könne.

Bürger kritisieren Informationspolitik

Allerdings fühlen sich die Levester Bürger nicht ausreichend über das Projekt aufgeklärt. „Der Ortsrat muss ein Grundinteresse daran haben, dass alle Haushalte Glasfaser bekommen“, sagte ein Gast der jüngsten Ortsratssitzung. Über jedes Dorffest würden die Einwohner besser informiert als über den geplanten Breitbandausbau, kritisierte er. Ein weiterer Levester betonte, dass jeder Bürger das Recht habe, ein schnelles Internet zu bekommen.

Doch Passior versprach Besserung. Es solle nun in Leveste intensiver für den Glasfaserausbau geworben und die Dorfbewohner entsprechend informiert werden. Zudem wolle er Kontakt mit HTP aufnehmen. Aktuell geht Passior davon aus, dass HTP im Frühjahr 2022 mit der Vermarktung in Leveste beginne.

Seit vielen Jahren befasst sich Passior mit diesem Thema. Zur Kommunalwahl 2016 hatten Einwohner in Leveste auf Eigeninitiative etwa 630 Unterschriften für ein schnelleres Internet gesammelt. In Leveste hat dies dazu geführt, dass ein Anbieter vier Kabelverteiler mit Glasfasertechnik verstärkt hat. 32 Mbit/s und 50 Mbit/s werden angeboten. Trotzdem reicht das Mbit-Volumen nicht aus, um den Bedürfnissen der Jugendlichen, Selbstständigen und anderen Einwohnern gerecht zu werden. Das Internet ist nach wie vor Schwankungen ausgesetzt. Nun hofft Passior, dass HTP den Glasfaserausbau in Leveste vorantreibt.

Von Dirk Wirausky