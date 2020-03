Arbeiten an Verkehrsinseln und Radwegen beginnen erst Ende Mai

Everloh/Northen/Lenthe

Die Region Hannover will mit Fördermitteln des Bundes das Radwegenetz in den Umlandkommunen und konkret auch in Gehrden ausbauen. Der ursprünglich bereits für April auf der Kreisstraße 230 angekündigte Baustart bei den Ortsdurchfahrten Everloh, Northen und Lenthe, wozu neben der Anlage von Schutzstreifen auch der Bau von Verkehrsinseln gehört, verzögert sich allerdings. Die Arbeiten werden nun frühestens Ende Mai beginnen. Zudem hat die Region angekündigt, die teils stark kritisierten Umleitungen für die mehrwöchigen Vollsperrungen überarbeiten zu wollen.

Bei der öffentlichen Vorstellung der Pläne im Januar hieß es noch, der Verkehr werde in Lenthe durch das Wohngebiet und bei den Baustellen in Northen und Everloh durch die Feldmark umgeleitet. Die Wirtschaftswege seien zu schmal, zudem sei nicht vorab mit den Eigentümern gesprochen worden, hieß es in den Ortsräten. Diese kritisierten generell, bei der Planung außen vor gelassen worden zu sein, und fordern mehr Mitsprache.

Ortsrat Lenthe trifft sich am 6. März

So sehen die Lenther weiterhin die Prioritäten falsch gesetzt. Anstatt den vorhandenen Radweg auf der Westseite zwischen der Bushaltestelle Badenstedter Straße und der Straße Im Eickhof auf 2,50 Meter zu verbreitern, sollte lieber der stärker frequentierte und schadhafte Radweg nach Hannover-Badenstedt erneuert werden. Die Region hält dem entgegen, dass die Strecke nicht zum Vorrangnetz gehört.

Um seiner Kritik Nachdruck zu verleihen, kommt der Ortsrat Lenthe am 6. März um 19 Uhr in der Alten Schule Lenthe, Pagenburgweg 10, zusammen. Hauptthema: die aktuelle Planung für den Radwegebau sowie die Auswirkungen auf Lenthe. Bei der Sitzung werde ein entsprechender Beschluss gefasst. Außerdem würden Unterschriftenlisten übergeben, kündigte Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling an.

Schmale Ortsdurchfahrt in Everloh

Die bereits in den Orten vorhandenen Schutzstreifen für Fahrradfahrer sollen durchgehend rot markiert werden. Wo es diese noch nicht gibt, wie in Everloh, werden sie auf einer Breite von 1,50 Meter neu angelegt. Da die Harenberger Straße sehr schmal sei, müsse noch geklärt werden, auf welcher Seite der Fahrbahn der Schutzstreifen verlaufe und auf welcher Fahrbahn Fahrrad-Piktogramme aufgebracht würden, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann mit.

Weitestgehend positiv bewertet wird in den Ortsteilen der Bau der Verkehrsinseln. Die Querungshilfen erleichtern nicht nur den Übergang für Fußgänger und Radfahrer, sondern bremsen künftig den Verkehr am südlichen und nördlichen Ortseingang von Everloh sowie im weiteren Verlauf am Ortseingang von Northen aus. Am Ortsausgang von Northen in Richtung Lenthe soll eine beidseitige Einengung einen ähnlichen Effekt erzielen.

Gesamtkosten von rund 650.000 Euro

In den geschätzten Gesamtkosten von 650.000 Euro sind die 120.000 Euro für die Radwege in Lenthe enthalten. Der Bund fördert die Maßnahmen an den drei Ortsdurchfahrten mit insgesamt rund 200.000 Euro.

Die Region rechnet während der Bauzeit an den drei Verkehrsinseln mit Vollsperrungen von jeweils mindestens sechs Wochen, bestätigte Regionssprecher Abelmann. Ob es möglich ist, Arbeiten parallel auszuführen und die Sperrzeiten zu verkürzen, sei mit den Baufirmen abzustimmen. Aktuell laufe die Vergabe.

