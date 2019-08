Gehrden

Als Gehrdens älteste Bewohnerin geboren wurde, befand sich die Welt im Krieg. An der Ostfront hatte die Armee des Prinzen Leopold von Bayern am 5. August 1915 das kampflos von den Russen geräumte Warschau besetzte. In den USA kämpften Texasranger mit mexikanischen Rebellen im Banditenkrieg. Ein russischer...