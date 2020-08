Gehrden

Mehr als eineinhalb Jahre nach der Rodung und Räumung des Geländes haben auf dem Eckgrundstück zwischen der Gartenstraße und dem Stadtweg nun die Bauarbeiten für einen geplanten Wohnkomplex begonnen. Ein privater Investor aus Hannover lässt an der Ortsdurchfahrt – direkt gegenüber der katholischen Bonifatiuskirche – ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt sieben Mietwohnungen, sechs Garagen und einem Kinderspielplatz errichten. Nach einer langen Wartezeit sind jetzt auch die Bagger angerückt, um das Bauprojekt umzusetzen.

Besitzer musste zusätzliche Flächen erwerben

„Es mussten noch Flächen dazugekauft werden, um die Pläne zu realisieren“, erklärt der beauftragte Gehrdener Architekt Werner Haller. Dies sei der entscheidenden Grund für die Bauverzögerung gewesen. Doch nun soll es nach Möglichkeit schneller vorangehen. „Erst einmal wird die Baugrube ausgehoben, mit dem Hochbau beginnen wir Anfang September“, sagt der Architekt. Das Baugrundstück werde über eine Zufahrt am Stadtweg erschlossen.

„Ortsprägendes Gebäude am Tor zu Gehrden “

„Hochwertige Mietwohnungen in einem ortsprägenden Gebäude am Tor zu Gehrden“ – so beschreibt Haller das geplante Endresultat. Es solle – inklusive Erdgeschoss – ein dreigeschossiges Gebäude mit einem zusätzlichen Staffelgeschoss gebaut werden. „Unser Ziel ist es, die Arbeiten für den Hochbau möglichst bis zum Jahresende abzuschließen“, kündigt er an

Die Bauzäune sind bereits gesetzt. Quelle: Ingo Rodriguez

Auf einen Einzugstermin für künftige Mieter will sich der Architekt aber noch nicht festlegen. Allein schon wegen der ungewissen Wetterlage im Winter und weiterhin andauernder Corona-Risiken sei es nicht sinnvoll, einen möglichen Zeitpunkt zu nennen, zu dem die Wohnungen bezugsfertig sein sollen, meint er. „Es muss ja nur ein kleines Zahnrad ausfallen, damit plötzlich Sand im Getriebe ist.“

Mietern sollen Enttäuschungen erspart bleiben

Außerdem sollten die Mietwohnungen erst vermarktet werden, wenn die Arbeiten so weit seien, dass sich potenzielle Interessenten einen ersten Eindruck von der künftigen Wohnatmosphäre machen könnten, sagt Haller. „Wir wollen Vorfreude wecken. Die Mieter sollen die Möglichkeit haben, sich Fliesen und Fußböden selbst auszusuchen.“

Haller und der private Investor wollen den künftigen Bewohnern auch Enttäuschungen durch geplatzte Einzugstermine ersparen – wie es zuletzt unter anderem wegen Verzögerungen beim Neubau des Gehrke-Hauses in der Fußgängerzone vorgekommen ist. „Wir wollen nicht, dass Mieter nach einem Vertragsabschluss vorübergehend in ein Hotel ziehen müssen, weil die Einzugstermine nicht zu halten sind“, betont Haller. Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr hatte sich unter anderem der Verein Mehrgenerationenhaus Gehrden für eine andere Unterkunft entschieden, weil die zugesagten Einzugstermine im Gehrke-Haus wegen etlicher Bauverzögerungen nicht zu realisieren waren.

Von Ingo Rodriguez