Gehrden

Die Frage beschäftigt die Gehrdener schon viele Monate: Wann und wie geht der Bau am Gehrden-Haus weiter? Seit Dezember 2018 ist am Steinweg 16 lediglich ein Rohbau zu sehen. Damals hatten kräftige Windböen dafür gesorgt, dass Betonteile und ein freistehender Giebel in die Fußgängerzone gestürzt waren,anschließ...