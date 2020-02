Alte Roteiche an Everloher Kapelle wird am Freitag gefällt

Everloh

Die Amerikanische Roteiche am Kapellenweg in Everloh sieht auf den ersten Blick stattlich aus: 17 Meter hoch mit großen, ausladenden Ästen und 2,80 Meter Stammumfang. Das Totholz in der Krone sowie der im Stamm wuchernde Pilzfruchtkörper hingegen werden in einem Gutachten als Gefahrenzeichen gewertet. Kurzfristig soll die auf etwa 80 Jahre geschätzte Roteiche am Freitag ab 8 Uhr gefällt werden.

Die amerikanische Roteiche ist von einem Pilz befallen. Quelle: Astrid Köhler

„Es ist ein schöner Baum, und viele werden sich wundern“, sagte Stadtmitarbeiterin Justyna Schmidt. Im Herbst hatte sie die Schäden entdeckt. Bei einer näheren Untersuchung stellte eine Gutachterin dann fest, dass der Baum innen hohl ist. Aus Gründen der Verkehrssicherheit müsse er daher gefällt werden. Für die Zeit der Arbeiten werde der Kapellenweg am Freitag gesperrt.

Schräg gegenüber an der Ecke von Harenberger Straße und Beerenstraße fällt am gleichen Tag noch ein zweiter Baum. Dieser sei deutlich jünger, stehe auf einer Stromleitung und kränkele bereits seit einigen Jahren, so Schmidt.

Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke, die am Donnerstag von der anstehenden Fällung erfuhr, bedauert den Verlust der Roteiche – doch immerhin: „Es sollen dafür neue Bäume auf dem Kapellenplatz gepflanzt werden.“

