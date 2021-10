Gehrden

Der legendäre Jazzpianist und Sänger Nat King Cole ist sein großes Vorbild. Mit dem Programm „My Nat King Cole Story“ war Musiker Akio jetzt im Bürgersaal zu Gast. „Ich habe seine Musik schon in meiner Kindheit gehört, ohne zu wissen, dass er das ist“, erzählt Akio, der auf Einladung des Mehrgenerationenhaus-Vereins nach Gehrden gekommen war.

Im Gesangsunterricht habe er schnell gemerkt, dass ihm Nat King Coles Musikstil liege, berichtet Akio. Die Werke des weltbekannten Musikers, der 1965 verstarb, hat Akio auch auf eigene Weise interpretiert. Manche Songs hat er mit seiner Band neu arrangiert. So könne er nicht nur Jazz, sondern auch Soul und Blues zum Besten geben, sagt er.

„Das war erstmal nicht echt“

Während der Pandemie konnte Akio kaum auftreten, neben dem Auftritt im Bürgersaal habe er in diesem Jahr erst einmal vor Publikum gesungen, berichtet er. Livemusik habe er vermisst. „Das ist das, was es ausmacht.“ Während der Corona-Pause habe er eine eigene EP aufgenommen, die man streamen könne. Seine Musik bei den großen Streamingdiensten zu hören, sei für ihn eine besondere Erfahrung gewesen. „Das war erst mal nicht echt“, meint er. „Das ist wie ein Traum.“

Für den Mehrgenerationenverein war die Veranstaltung das erste selbst ausgerichtete Konzert. Die Idee dazu ist nicht neu, die Pandemie hatte den Auftritt Akios bisher aber verhindert. Dass das Konzert jetzt stattfinden konnte, sei ein großer Erfolg, findet Vereinsvorsitzende Gisela Wicke. „Es ist unbeschreiblich“, sagt sie.

Das Konzept, unterschiedliche Generationen zusammenzubringen, ist an dem Abend allerdings nicht richtig aufgegangen: In den Stuhlreihen des Bürgersaals saßen kaum Jugendliche. Die Stimmung war trotzdem gut. Gemeinsam mit Saxofonist Christian Kämper, Pianist Sönke Feick, Bassist Michael Pittelkow und Drummer Mario Grohn brachte Akio das Publikum zum Mitklatschen und nahm es mit auf eine musikalische Reise durch das Leben von Nat „King“ Cole. In diversen Soli stellten die Musiker ihr Können unter Beweis. Und auch Akio konnte seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit seiner angenehmen Stimme überzeugen.

Von Finn Bachmann