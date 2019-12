An diesen Tagen wird Anfang 2020 in Gehrden geblitzt

Gehrden

Im Rhythmus von drei Monaten gibt die Region bekannt, in welchen Kommunen eine Tempokontrolle durchgeführt wird. Im Januar, Februar und März sind für das Gehrdener Stadtgebiet insgesamt zehn Termine für Geschwindigkeitsmessungen bekanntgegeben worden. Dabei wird wie immer nicht verraten, an welchen Stellen und zu welcher Tageszeit geblitzt wird. Los geht es bereits kurz nach Neujahr am Donnerstag, 2. Januar 2020. Weitere Tempokontrolle sind am Montag, 13., Mittwoch, 22., und Freitag, 31. Januar, geplant.

In Februar und März folgen sechs Termine

Im Februar wird an zwei Tagen geblitzt: am Dienstag, 11., und Donnerstag, 20. Februar. Weiter geht es im März mit vier Terminen: Am Montag, 2., Mittwoch, 11., Freitag, 20., und Dienstag, 31. März wird das mobile Blitzgerät am Straßenrand stehen.

Von Sarah Istrefaj