„Schlafsachen brauchen wir nicht, wir wollen am PC zocken“: 25 Jugendliche sind zur Zockernacht in den Jugendpavillon in Gehrden gekommen – und haben bis tief in die Nacht „Fifa 20“, „Counterstrike“ und „Fortnite“ am PC gezockt. Veranstalter Benjamin Rosebrock zieht am Morgen danach ein überraschendes Fazit.