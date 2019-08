Gehrden

Wer jetzt noch Gutscheine für die Restabfallsäcke 2019 zu Hause hat, der kann diese noch bis Ende August in rund 150 Geschäften in den Städten und Gemeinden der Region gegen Säcke eintauschen. Auf den Wertstoffhöfen in Gehrden, dem Umland sowie auf den Deponien in Hannover, Wunstorf und Burgdorf sind d...