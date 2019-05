Gehrden

Rosemarie Rautenbach ist verärgert. Immer wieder werden abgemeldete Autos auf dem Randstreifen an der Ronnenberger Straße abgestellt. „Und das seit Jahren“, sagt Rosemarie Rautenbach. Polizei und das Ordnungsamt der Stadt hat sie bereits eingeschaltet. Doch die können wenig machen. Es sei nicht verboten, dort Fahrzeuge abzustellen, heiße es. Zwar kontrolliert eine städtische Mitarbeiterin hin und wieder den Bereich, und auf die Windschutzscheibe von Autos, die länger dort stehen, wird ein roter Zettel angebracht – mit der Aufforderung, die Stellfläche zu räumen, und mit der Androhung, das Fahrzeug abschleppen zu lassen, doch: „Vor Ablauf der gesetzten Frist verschwinden die Fahrzeuge“, sagt Rautenbach. Aber es dauere anschließend nicht lange, dann stehen andere Autos auf dem Parkstreifen. „Und das sind keine Schrottautos“, wundert sich die Seniorin. Niemand wisse, wer die Fahrzeuge an der Ronnenberger Straße abstelle. „Es geschieht immer in einer Nacht- und Nebelaktion“, sagt Rautenbach.

Immer wieder stehen abgemeldete Fahrzeuge auf dem Parkstreifen an der Kleingartenkolonie an der Ronnenberger Straße. Quelle: Privat

Was noch hinzukommt: Die Fahrzeuge blockieren die wenigen Parkplätze in diesem Bereich. Parkraum, der sowohl bei Mitarbeitern in einem der zahlreichen Betriebe an der Ronnenberger Straße als auch bei den Besitzern der Kleingärten in der Kolonie Schüttewiese begehrt ist. Auch Rosemarie Rautenbach hat mit ihrem Mann eine Parzelle. „Gerade wenn wir Material oder Gegenstände für unseren Garten anliefern, brauchen wir einen Parkplatz in der Nähe“, sagt sie.

Ein weiteres Ärgernis für die Kleingärtner: Häufig werden Autos direkt vor den Eingängen in die Gartenkolonie geparkt. „Das ist rücksichtslos“, schimpft Rautenbach. Ihr Wunsch: Die Stadt solle in diesem problematischen Bereich über eine neue Parkregelung nachdenken. „Oder einfach mehr kontrollieren“, schlägt Rautenbach vor.

Immer wieder blockieren parkende Autos die Zugänge zu Kleingartenkolonie. Quelle: Stephan Hartung

Von Dirk Wirausky