A-Capella-Werke aus vier Jahrhunderten

Lenthe

Der Kammerchor Ars Musica Hannover gibt am Sonntag, 27. Oktober, ein geistliches Konzert in der Kirche zu den 10.000 Rittern. Auf dem Programm stehen Werke aus vier Jahrhunderten von bekannten, aber auch vielen weniger bekannten Komponisten. Die Leitung hat Cornelia Schweingel.

Es erklingt das fröhlich-kraftvolle „Cantate Domino“ von Hans Leo Haßler aus dem Barock, gefolgt vom zart-flehenden „Miserere“ des Franzosen Orlando di Lasso aus der Renaissance. Auch ein weniger bekannter Komponist, Jan Pieterszoon Sweelinck, Begründer der niederländischen Orgelschule, ist mit dem dezent-tröstlichen „Herr, du bist unsere Zuflucht“ (Vertonung Psalm 90) vertreten. Stilistisch dazu passend, wenngleich aus einer ganz anderen Epoche, mischt sich das Stück „Ubi Caritas“ des jungen Norwegers Ora Gjello dazu. Mit „Befiehl du deine Wege“ von Johann Christoph Altnikol betritt der Chor die Epoche der frühen Klassik.

Martin Zingerling spielt Orgelstücke

Die A-capella-Werke des Kammerchors wechseln sich mit einigen Orgelstücken ab. Martin Zingerling, Kantor und examinierter A-Organist an der Hannoverschen Gartenkirche, spielt eine eigene Improvisation, eine Partita über des Kirchenliedes „Befiehl du deine Wege“. Auch eine Choralbearbeitung des spätbarocken Altmeisters Johann Sebastian Bach, „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ bringt er auf der kleinen Lenther Orgel zu Gehör.

Konzerte in ganz Europa

Seit seiner Gründung 1987 hat der Chor, der aus 25 Sängerinnen und Sängern besteht, neben vielen Auftritten in Deutschland Konzertreisen nach Polen, Dänemark, Österreich, Südtirol und in die Schweiz unternommen. Er ist bekannt für die musikalische Qualität seiner Darbietungen, die immer wieder zu guten Kritiken geführt hat. So schreibt der Kulturjournalist Rainer Hanke: Die Qualitäten des Chors liegen „in einem sehr homogenen, gut ausbalancierten Klang, der vor allem in den Mittellagen und in der Tiefe seine besondere Charakteristik hat“. Eine Rezensentin aus Bad Harzburg schreibt: „Unter sehr präzisem Dirigat von Cornelia Schweingel war das Konzert eine Sternstunde sängerischen Könnens auf sehr hohem Niveau“. Und das Helsingör Dagblad lobte den Chor als „homogen und wohlklingend“.

Martin Zingerling ist seit Juli 2001 an der Gartenkirche St. Marien als Kirchenmusiker tätig. Nach dem Studium der Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover sowie nach bestandener A-Prüfung als Chorleiter und Organist war er zuvor in den Kirchengemeinden in Ledeburg-Stöcken beschäftigt, ehe er zur Gartenkirche wechselte.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen.

Von Dirk Wirausky