71-jährige Frau ist nach Dachgeschossbrand wohnungslos

Großalarm in der Gehrdener Innenstadt: Über einem ehemaligen Schuhgeschäft an der Gartenstraße ist am Dienstagnachmittag durch einen technischen Defekt eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde sie innerhalb von nur kurzer Zeit völlig zerstört. Die 71-Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen. In ihre vollkommen ausgebrannte Wohnung kann sie vorerst nicht zurückkehren. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 350.000 Euro.

Es war etwa 17.30 Uhr, als am Dienstag in ganz Gehrden die Sirenen heulten und über dem Stadtzentrum kilometerweit eine dichte Rauchsäule zu sehen war. An der Steintorkreuzung und damit in der wohl zentralsten Lage überhaupt in Gehrden war in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Die 71-jährige Bewohnerin hatte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits ins Freie gerettet. Laut Polizei wurde sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr können ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindern. Quelle: Stephan Hartung

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Zwar war ihre bereits komplett brennende Wohnung nicht mehr zu retten. Trotzdem konnten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf das nur rund 50 Zentimeter entfernte Nachbarhaus verhindern. Laut Feuerwehr entstand an dem Dach dieses Mehrfamilienhaus nur ein geringer Schaden. „Meine Mutter muss trotzdem vorerst bei ihrem Lebensgefährten wohnen. Ihre Dachwohnung auf unserer gemeinsam Etage ist nicht bewohnbar“, sagte eine Frau aus dem Mehrfamilienhaus am Mittwoch.

Die junge Frau war wie alle anderen zwölf Hausbewohner nach dem Ausbruch des Feuers im Nebengebäude ebenfalls unverletzt ins Freie geflüchtet. Es habe etwas nach Rauch gerochen, aber sie habe nicht um ihr Leben gefürchtet, beschrieb sie die Lage im Haus neben der brennenden Wohnung. Bis auf ihre Mutter seien inzwischen auch alle Bewohner wieder zurückgekehrt. In der Nacht waren die Menschen aus dem Haus nach Angaben der Stadt alle vorübergehend bei Bekannten untergekommen.

Auch die Dachgeschosswohnung des angrenzenden Mehrfamilienhauses ist vorübergehend nicht bewohnbar. Quelle: Ingo Rodriguez

Zahlreiche Schaulustige filmen den Großeinsatz mit Handys

In der City hatte der Einsatz mit insgesamt fast 70 Rettungskräften und zwei Drehleitern für großes Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Schaulustige beobachteten rund um die Kreuzung das hektische Treiben. Zwar behinderte niemand die Einsatzkräfte, viele Beobachteter filmten jedoch mit ihren Smartphones. Nach etwa 40 Minuten hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Nach etwa eineinhalb Stunde waren die Flammen gelöscht.

Am Tag nach dem Großeinsatz wurde das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar: Von der ausgebrannten Wohnung im zweiten Obergeschoss waren vom Nachbarhaus aus nur noch verkohlte Balken, Ruß und Brandschutt zu sehen. Die Eingangstüren zu dem früheren Schuhgeschäft und der ausgebrannten Wohnung waren von Brandexperten der Polizei versiegelt worden. Die Ermittler gehen inzwischen von einem technischen Defekt im Heizungsraum einer Wohnung im ersten Geschoss als Brandursache aus. Das gesamte Wohn- und Geschäftshaus sowie die Dachgeschosswohnung des Nachbarhauses sind laut Polizei nicht mehr bewohnbar.

Die Dachgeschosswohnung über dem früheren Schuhgeschäft ist bei dem Brand völlig zerstört worden. Quelle: Ingo Rodriguez

Mitarbeiter einer Gehrdener Firma begannen bereits am Mittwoch damit, das beschädigte Dach des Nachbarhauses zu reparieren. „Damit zumindest erst einmal alles wieder dicht ist, wenn es regnet“, sagte ein Mitarbeiter.

Die 71-jährige Frau aus der zerstörten Dachgeschosswohnung im sogenannten Buchmeyer-Haus konnte laut Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf nach ihrer ambulanten Behandlung vorübergehend in der Senioreneinrichtung Haus Gehrden einquartiert werden. Mittendorf war nach der Alarmierung umgehend zur Unglücksstelle gekommen und hatte seine Hilfe bei ihrer Unterbringung angeboten. Derzeit nehme die Stadt Kontakt mit ihrer Familie auf, um eine Ersatzunterkunft für die nun wohnungslose Seniorin zu organisieren, sagte der Bürgermeister.

Mitarbeiter einer Gehrdener Firma begannen bereits am Mittwoch damit, das beschädigte Dach des Nachbarhauses zu reparieren. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez und Stephan Hartung