Gehrden

Trübes Wetter, aber blendende Stimmung – gepaart mit großer Erleichterung und viel Stolz, aber auch einer Portion Wehmut: Das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) hat am Freitag seine Abiturienten verabschiedet. In besonderer Umgebung. Die Entlassungsfeier fand auf der Waldbühne auf dem Gelände des Polizeihundesportvereins statt.

Schulleiter Christian Schmidt sprach in Superlativen von einem Jahrgang, der in seiner Zeit am MCG mit zahlreichen Einschränkungen zu leben hatte. Ihre gesamte Schulzeit verbrachten die Jungen und Mädchen wegen der mehrjährigen Sanierung der Schule auf einer Baustelle, und in der Endphase ihres Abiturs sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass sie sich mit Wechselunterricht, Homeschooling und Videokonferenzen arrangieren mussten.

79 Jugendliche haben am MCG ihr Abitur abgelegt. Quelle: Dirk Wirausky

Außergewöhnlich gute Noten

Doch nicht nur deshalb war es aus Sicht von Schmidt ein besonderer Jahrgang. Es ist der erste, der nach 13 Jahren sein Abitur abgelegt hat, und es waren auch die ersten Abiturienten, die Schmidt verabschieden durfte. Besonders ist allerdings auch das Abschneiden der 29 Schülerinnen und 50 Schüler. Der Abi-Schnitt liegt bei 2,07 – zum Vergleich: Der Landesschnitt lag 2019 bei 2,55. „Auf dieses Ergebnis könnt ihr mächtig stolz sein“, sagte Schmidt vor zahlreichen Gästen, darunter auch die ehemalige Schulleiterin Monika Schulte. Doch nicht nur das. 33 MCG-Absolventen haben eine Eins vor dem Komma, 17 Jugendliche sind besser als 1,5, fünf Abiturienten schafften eine 1,0. „Das ist vor dem Hintergrund der Pandemie ein unglaubliches Ergebnis“, sagte Schmidt.

Das sind die Abiturienten des MCG Emre Alisinanoglu, Liv Arning, Finn Bachmann, Stefanie Benz, Nils Bergmann, Ben Beyersdorf, Jonah Matti Böttcher, Jost Bosse, Leon Teck-Long Chua, Pia Collette, Mats-Luca Dagott, Martin Fitschen, Tahnee-Louise Frese, Isaac Galuppo, Anna Lena Geisler, Fabrizio Giacobino, Janina Gottschalk, Finn Niklas Grabert, Jana Günther, Per Hagen, Tim Hahnelt, Jette Helmkamp, Leon Hennecke, Marie Isabell Huse, Carolin Jordan, Julius Kaspari, Emma Kitzel, Laura Köhler, Carl Leonhardt Kolbe, Hossam Komi, Nico Kreter, Sebastian Kromke, Tim Krumfuß, Charlotte Maas, Malin Marchel, Nils Meier, Josephine Mentzel, Sabrina Mettke, Charline Müller, Malte Nebel, Isabella Neufeld, Julian Neumann, Amaya Otero Petersmann, Ina Pelster, Carla Peppermüller, Paul Perl, Marko Piric, Arno Leon Pusch, Julian Randt, Leon Reck, Felix Robra, Florian Rohmann, Malik-Noel Schachner, Johannes Schäftlein, Jonas Schaffhauser, Clara Schaper, Ben Schiemann, Anna Schlie, Hendrik Scholz, Nele Sell, Nele Seyfarth, Hannes Sippel, Paul Sondermann, Luca Sonnemann, Ann Louisa Stannek, Katarina Stosic, Jacqueline Szedlak, Hendrik Tiedt, Melissa Timmermeister, Marc Tischer, Paul Trümner, Olivia Vogt, Falk Wagner, Nikita Wagner, Emilia Wiens, Alexander Wösten, Golo Wolff, Sönke Zielasko und Jessika Zimmermann. Eine Bildergalerie zur Verabschiedung finden Sie auf haz.de/gehrden.

Doch der Schulleiter erinnert die Heranwachsenden auch daran, dass nach dem Abitur die Zukunft erst beginne, „und zwar mit sofortiger Wirkung“. Nichts sei mehr vorgegeben und an feste Termine gebunden. „Sie werden nun aufgerüttelt“, sagte er. Und das Abitur sei nichts gegen die Glücksfindung im weiteren Leben. „Die Zukunft ist offen.“ Doch er sei zuversichtlich. Die Schülerinnen und Schüler hätten in den zurückliegenden Jahren ihr Verständnis für Demokratie, Freiheit, Pluralismus, Gerechtigkeit und Gleichheit unter Beweis gestellt. Nun gehe es darum, seine Persönlichkeit weiter zu entwickeln.

Finn Bachmann und Isaac Galuppo haben ihr Abitur mit einer 1,2 abgelegt. Quelle: Dirk Wirausky

Ungewohnte Rahmenbedingungen

Auch der stellvertretende Bürgermeister Heinrich Meinecke erinnerte die jungen Menschen daran, dass das Abitur nicht das Ende sei. „Jetzt geht es erst richtig los“, sagte er. Aber am MCG sei für ihr künftiges Leben ein sicheres Fundament gelegt worden. Jahrgangsleiter Martin Warnke sprach von ungewohnten Rahmenbedingungen, in denen das Abitur abgelegt werden musste. Daran hätten sich die Jugendlichen erstaunlich schnell gewöhnt. „Mit dem Abitur sind Sie dem Erwachsenwerden ein großes Stück näher gekommen“, sagte er.

Eine 1,3 steht bei Julius Kaspari (von links), Charline Müller und Paul Trümner unter dem Abiturzeuignis Quelle: Dirk Wirausky

„Die Schulzeit hat uns geprägt“, sagte Jahrgangssprecher Johannes Schäftlein. Sein Mitstreiter Isaac Galuppo schlug aber auch kritische Töne an. „Die Leistungsgesellschaft macht nicht vor der Schule halt“, bedauerte er. Es bleibe wenig Zeit für die Selbstfindung. „Es geht um die effiziente Vermittlung von Lerninhalten und nicht von Lebensinhalten“, sagte er.

Ein besonderer Höhepunkt war neben zahlreichen Musik- und Gesangseinlagen die Rede der Elternvertreterin Regina Benz. Sie hatte die Schulzeit aus Sicht der Eltern in Gedichtform abgefasst. Im Sturm der Pandemie hätten die Schüler das Abi-Ziel verfolgt wie nie, lautete ein treffender Satz.

Musikalischer Höhepunkt: Die Schulband mit Sängerin Malin Marchel und Sänger Fabrizio Giacobino. Quelle: Dirk Wirausky

Zahlreiche Auszeichnungen

Ausgezeichnet für besonderes Engagement wurden Johannes Schäftlein, Finn Bachmann und Julius Kaspari. Ehrungen für besondere Leistungen erhielten Ben Schiemann (Mathematik), Paul Trümner (Physik und Religion), Martin Fitschen (Physik), Emma Kitzel, Julius Kaspari, Jaqueline Szedlak und Carla Peppermüller (alle Religion), Julian Randt (Sport), Ben Beyersdorf (Englisch) sowie Sabrina Mettke (Spanisch).

Von Dirk Wirausky