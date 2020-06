Gehrden

Einem Fehlalarm sind die Beamten des Polizeikommissariats Ronnenberg in der Nacht zu Sonnabend aufgesessen. Gegen 1.30 Uhr berichtete eine männliche Person über den Notruf der Polizei von einer Schlägerei auf dem Gelände einer ortsansässigen Tankstelle. Die eingesetzten Funkstreifenwagen trafen vor Ort aber lediglich eine einzelne Person an, einen 22-jährigen Gehrdener. Dieser erklärte, dass es zu keiner körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Weder am vermeintlichen Tatort, noch in der näheren Umgebung, konnten die Beamten Hinweise auf die gemeldete Auseinandersetzung feststellen. Weitere Ermittlungen anhand der Notrufdaten ergaben jedoch, dass es sich bei dem Anrufer augenscheinlich um den am Einsatzort 22-jährigen Gehrdener handelt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat, sowie Missbrauch von Notrufen eingeleitet.

Von Uwe Kranz