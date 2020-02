21-Jähriger ist die junge Stimme im alten Gesangverein

Redderse

Viele Vereine in der Region Hannover blicken besorgt in die Zukunft. Die traditionsreichen Gesangvereine haben einen besonders schweren Stand. Und dennoch gibt es manche, die erfolgreich dem Trend trotzen. Dazu gehört der MGV Liederkranz Redderse. Lag der Altersdurchschnitt bisher bei 71 Jahren, ist er nun auf 67 gesunken – zu verdanken ist dies dem 21 Jahre alten Sänger Lukas Pforte, der dem Verein beigetreten ist.

Ältester Sänger ist 86 Jahre alt

„Leider kann ich nicht immer an allen Übungsabenden dabei sein, weil ich in Celle als Koch im Althoff Hotel Fürstenhof arbeite“, erzählt er. Der junge Mann, der zudem bei der örtlichen Feuerwehr aktiv seinen Dienst ausübt, schätzt vor allem das Gemeinschaftsgefühl. „Eigentlich war es eine Schappseide“, erzählt der gebürtige Redderser. Sein 19-jähriger Freund Levin Rosentreter und er seien vom Schriftführer des Männergesangvereins Siegfried Elsler am Rande eines Radrennens angesprochen worden, ob sie nicht Lust hätten, mitzusingen. Er selbst habe nicht lange überlegen müssen. „Ich habe eigentlich schon immer gerne gesungen, und in der Gemeinschaft macht es noch mehr Spaß“, erzählt er. Außer moderner Musik höre er gerne Schlager und auch Volkslieder.

Ohnehin werden die elf Sänger des MGV Liederkranz Redderse – dessen ältester Aktiver mit 86 Jahren der ehemalige langjährige Vereinsvorsitzende Karl-Horst Lindwedel ist – längere Zeit auf ihr „Sängerkücken“ verzichten müssen, weil Pforte in Liechtenstein in seinem Beruf Auslandserfahrung sammeln möchte. „Aber ich komme auf jeden Fall wieder zurück nach Redderse“, versichert Pforte. Am 1. Mai beginnt er seine Tätigkeit als „Demis Chef de Partie“ im Parkhotel Sonnenhang in Vaduz.

Noch weiß er nicht, wo er eine Unterkunft findet und ob es dort dann auch einen Gesangverein gibt. „Eintreten werde ich aber auf jeden Fall in die Freiwillige Feuerwehr“, sagt Pforte, der seit fünf Jahren in der Ortswehr Redderse seinen Dienst mit großer Leidenschaft ausübt. „Für mich ist es einfach wichtig, etwas für die Dorfgemeinschaft zu tun. Und wo sollte das besser möglich ein, als in der Feuerwehr oder in einem Gesangverein“, meint Pforte.

Jugend im Dorf ist auf dem Vormarsch

Ohnehin engagieren sich in dem kleinen Gehrdener Ortsteil viele junge Menschen für das Gemeinwohl. Wie auch Lukas Pforte ist sein Freund, der 19-jährige Levin Rosentreter, in der Feuerwehr aktiv. „Vielleicht kann ich ihn auch noch überreden, beim Chor mitzusingen. Bisher unterstützt er den Liederkranz schon als förderndes Mitglied“, so Pforte.

Von Heidi Rabenhorst