Vereine und Kitas können Hüpfburg kostenlos ausleihen

Mit einer großen Hüpfburg können alle Vereine, karitativen und sozialen Institutionen in Gehrden und um Umgebung künftig ihre Feste bereichern. Das haben 18 regionale Unternehmen mit ihrer Unterstützung ermöglicht. Sie haben eine Hüpfburg und einen zweiachsigen Anhänger für den Transport mittels einer Sponsorenakquise der „Regenbogen Kommunales Netzwerk GmbH“ finanziert. Die Hüpfburg kann flexibel bei verschiedenen Anlässen eingesetzt werden. Dort können bis zu 16 Kinder gleichzeitig toben. Um das Spielgerät ordnungsgemäß aufzubewahren, wird sie in einem Anhänger gelagert, der mit den Namen der Sponsoren versehen ist.

Ehrenamt soll gefördert werden

„Sinn und Zweck dieser Aktion ist es, das Ehrenamt zu fördern und allen sozialen Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, gemeinsame Feiern auszurichten“, erläutert Initiator Markus Blank vom Autohaus Blank in Ditterke in seinem Schreiben an alle Geschäftsleute, Handwerker und Unternehmen in Gehrden, in dem er diese um Unterstützung bittet. Als Beispiele nennt er Kindergarten- und Straßenfeste, Tage der offenen Tür und vereinsinterne Gemeinschaftsaktionen. Es gehe darum, das „Wir“ zu stärken. Durch die Belegung der Werbeflächen auf dem Anhänger können die Unternehmen an allen Ecken in der Region imageträchtig in Erscheinung treten. Zusätzlich werden den Gönnern zehn Gutscheine zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt. Damit können sie Mitarbeitern oder Kunden den Anhänger mit Hüpfburg kostenfrei überlassen.

Nun bedankte sich Blank bei den Sponsoren für das soziale Engagement. „Wir freuen uns, dass die örtlichen Vereine kostenlos eine Hüpfburg für ihre Veranstaltungen nutzen können“, sagte der Ditterker Geschäftsmann.

Wer die Hüpfburg für seine Veranstaltung ausleihen möchte, kann sich an Markus Blank unter Telefon (05108) 91 61 24 wenden.

Von Heidi Rabenhorst