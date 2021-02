Gehrden

Es bleibt ein Auf und Ab. Nachdem in den zurückliegenden Tagen nur wenige Neuinfektionen für Gehrden gemeldet worden sind, teilte das Gesundheitsamt am Donnerstag mit, dass sich fünf Personen im Stadtgebiet neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Aktuell sind 16 Menschen erkrankt. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Gehrden 326 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz hat sich am Donnerstag im Vergleich zum Mittwoch verdoppelt: von 32,2, auf 64,4. In der Region Hannover beträgt der Inzidenzwert 113,9.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 31.092 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 27.816 Personen als genesen aufgeführt. 765 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Aktuell sind 2511 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky