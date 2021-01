Gehrden

Die Verkehrssituation an der Franzburger Straße bleibt umstritten. Die Anwohner klagen über ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sowie Verstöße gegen das Tempo-30-Limit und gegen das absolute Halteverbot. Kürzlich wurde sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Cord Mittendorf im Rat verhandelt. Ein Bürger hatte dem Verwaltungschef vorgeworfen, nicht ausreichend gegen die Geschwindigkeits- und Parkvergehen an der Franzburger Straße einzuschreiten. Sie wurde von den Politikern als unbegründet abgelehnt.

Die Grünen wollen nun aber handeln. „In der Sache ist nichts weiter zur Behebung der Probleme unternommen beziehungsweise erreicht worden“, sagt Heinz Strassmann, Vorsitzender der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Nun hat sie einen Antrag eingereicht. „Damit wollen wir auf Lösungswege hinweisen und einfordern, um zur Befriedung der Situation vor Ort beizutragen“, sagt Strassmann.

Blitzgerät soll aufgestellt werden

Darin wird der Bürgermeister aufgefordert, seinen Ermessensspielraum zur Entspannung der Verkehrsprobleme im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner zu nutzen. Und anderem soll in der Zone des absoluten Halteverbots eine Zickzacklinie auf der Straße aufgebracht werden, um das vorgeschriebene absolute Halteverbot zusätzlich zu verdeutlichen. Ersatzweise könne das verbotene Parken auch durch Poller verhindert werden, so die Grünen. „Gleichzeitig fordern wir das Aufstellen eines Blitzgerätes, um die nachgewiesenen häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen zu ahnden“, heißt es in dem Papier.

Damit reagieren die Grünen auch auf einen Ortstermin, an dem neben den Mitgliedern des Verkehrsausschusses auch Vertreter der Region und der Polizei teilgenommen. Da die Franzburger Straße aber kein Unfallschwerpunkt ist, sind aus Sicht der Verantwortlichen auch keine weiteren Maßnahmen notwendig, die die Geschwindigkeit der Autofahrer drosselt. Auch die CDU und die FDP hatten in der jüngsten Ratssitzung gefordert, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umzusetzen.

CDU wünscht sich Baustellenkümmerer

Derweil hat die CDU betont, dass ihr mit Blick auf den Bau eines neuen Bettenhauses am Klinikum der reibungslose Ablauf der Bauarbeiten am Herzen liege. „Wir begrüßen die Erweiterung des Regionsklinikums“, sagt der Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. „Ein Projekt solcher Tragweite für unsere Stadt verdient eine intensive Beschäftigung und umfassende Befassung mit sämtlichen Faktoren und Akteuren, wie auch die stetige Begleitung des Prozesses durch einen Baustellenkümmerer“, meint Spieler. Die Belastung der Anwohner sei jetzt schon hoch und werde durch die Bauarbeiten noch steigen.

Das Klinikum Robert Koch bekommt ein neues Bettenhaus. Baubeginn ist 2022. Quelle: Dirk Wirausky

Zu einer zufriedenstellenden Umsetzung gehöre allerdings mehr als die Einhaltung der geplanten Bauzeit. „Themen wie Parkraum, Verkehrsführungen, Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, künftige Entwicklungen des Gebiets und Lärmschutz müssen auch im Sinne der Anlieger diskutiert und gelöst werden“, fordert er von der Region.

Busse sollen bis Weetzen fahren

Dabei sorge die Verkehrsproblematik samt fehlender Stellplätze für Anwohner und Angestellte sowie das hohe Busaufkommen durch die Endhaltestelle „Gehrden Schwesternhaus“ für besonders viel Verdruss. „Ein zukunftsfähiges Klinikum benötigt eine optimale Anbindung zur Landeshauptstadt wie auch in die gesamte Region hinein“, meint Spieker mit Blick auf die geforderter Verlängerung der Buslinie 500 von Gehrden an den S-Bahnhof Weetzen.

Der Ausbau des Drehkreuzes Weetzen mit seiner Bahnanbindung und direkten Anbindung an die B217 würde sowohl eine schnellere Anbindung an die Bahn bedeuten wie auch eine echte Alternative zum Bus darstellen. „Umweltschutz findet vor allem auf der Schiene statt und nicht auf den überfüllten Straßen im Stop-and-Go-Verkehr“, sagt Spieker. Von einer besseren Anbindung an die S-Bahn würden aus Sicht der CDU Angestellte, Patienten und Besucher des Klinikums sowie Berufspendler und Jugendliche profitieren.

Von Dirk Wirausky