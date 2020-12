Gehrden

Ein winterlicher Morgennebel hat sich am Mittwoch über die Gehrdener Feldmark gelegt. Nur mühsam fand das Licht der Sonne den Weg durch das dunstige Dickicht. Doch die Strahlen der Sonne waren letztlich stärker. Am Mittag hatte sich der Nebel weitgehend aufgelöst und der blaue Himmel kam zum Vorschein. Interessant: Während in der Feldmark die Sicht noch getrübt war, schien auf dem Gehrdener Berg auf etwa 150 Meter über dem Meeresspiegel bereits die Sonne – mit einem wunderbaren Ausblick auf den Deister.

Von Dirk Wirausky