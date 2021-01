Gehrden

Einsatz auf dem Nachbargrundstück: Die Feuerwehr Gehrden ist am Dienstagmittag zu einem Brand in einer Produktionshalle direkt neben dem Feuerwehrhaus ausgerückt. Am angrenzenden Bünteweg waren gegen 13 Uhr im Gebäude einer Firma für Akten- und Datenträgervernichtung aus bislang ungeklärter Ursache Teile einer Papierpresse in Brand geraten. Wie die Gehrdener Firma berichtet, hatte sich anschließend in der Halle schnell dichter Qualm ausgebreitet.

Daraufhin sei das Gebäude umgehend geräumt und Mitarbeiter hätten sofort die Feuerwehr alarmiert, berichtete Ena Koch aus dem Gehrdener Familienbetrieb. Der Einsatz endete für alle Beteiligten aber glimpflich. Laut Koch wurde niemand verletzt. Auch die Maschine sei weiterhin funktionsfähig, obwohl sie Löschwasser abbekommen hat. „Wir können mit der Produktion am Mittwoch zum Glück weitermachen“, sagte Koch. Trotz massiver Rauchentwicklung entstand demnach ein geringer Schaden.

Zur Galerie In der Produktionshalle einer Gehrdener Firma für Aktenvernichtung ist am Dienstag eine Maschine in Brand geraten. Es wurde aber niemand verletzt.

Kreisstraße vorübergehend gesperrt

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Halle bereits in Rauch gehüllt. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Einsatztrupps löschten das noch brennende Papier in der Maschinenanlage mit Wasser und verhinderten, dass das Feuer sich ausbreitete. Zudem blies die Feuerwehr den Rauch mit Hilfe von Druckbelüftungsgeräten aus der Halle. Danach konnten Firmenmitarbeiter die Presse wieder in Betrieb setzen und die schwelenden Papierballen aus der Anlage befördern. Feuerwehrleute löschten die noch glimmende Ballen im Außenbereich vollständig ab.

Während des Einsatzes hatte die Polizei die Kreisstraße zwischen Gehrden und Everloh vom Verkehrskreisel an der Nordstraße bis zur Brandstelle am Bünteweg in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Etwa 20 Minuten später durften dann zumindest Linienbusse ihre Fahrt entlang der Einsatzstelle fortsetzen.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr sind am Bünteweg in Gehrden im Einsatz. Quelle: Ingo Rodriguez

Ursache steht noch nicht fest

Über die Ursache für die dichte Rauchentwicklung konnten die Feuerwehr und die Firma am Dienstagnachmittag zunächst noch keine Angaben machen. „Wenn die Halle gelüftet ist, müssen wir erst mal saubermachen“, sagte Koch. Glücklicherweise sei es möglich, die Produktion fortzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt waren Einsatzkräfte der Feuerwehr noch damit beschäftigt, die Produktionsstätte auf möglicherweise verbliebene Gefahrenquellen des gelöschten Brandes zu überprüfen. In der betroffenen Maschine werden nach Angaben der Firma geschredderte Unterlagen zu Ballen gepresst – für die Wiederverwertung in Papierfabriken.

In der Produktionshalle der Firma war es vor gut dreieinhalb Jahren schon einmal zu einem nahezu gleichen Zwischenfall gekommen. Auch im Juni 2017 war eine Papierpresse in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber damals schnell löschen. Trotz massiver Rauchentwicklung entstand 2017 ebenfalls nur ein geringer Schaden. Verletzt wurde auch niemand. Zur Brandursache hatte vor dreieinhalb Jahren die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Vermutet wurde, dass ein Fremdstoff in die Papierpresse geraten war.

Von Ingo Rodriguez