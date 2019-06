Gehrden

Teil eines weltweiten Festes – die Macher vom Verein Gehrden feiert Feste (GfF) sind spürbar stolz. Am Freitag, 21. Juni, wird die Open-Air-Veranstaltung Fête de la Musique auch in der Gehrdener Innenstadt gefeiert. Von 16 bis 21 Uhr gibt es Musik zwischen Steintor und Dammtor. Ob Chor, Rock, Pop oder Brazz: Es ist alles dabei. Und zum Abschluss gibt es bis Mitternacht eine DJ-Party auf dem Marktplatz.

Die Fête de la Musique ist jedes Jahr am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang – in mehr als 520 Städten weltweit. In Deutschland beteiligte sich 1985 als erste deutsche Stadt München an dem Musikspektakel, das seinen Ursprung 1982 in Paris hat. Hannover ist seit 2008 dabei. Laut dem GfF-Vorsitzenden Malte Losert ist Gehrden eine der wenigen kleinen Kommunen, die eine Lizenz für dieses weltweite Fest bekommen habe. „Wir waren auf der Suche nach einer Idee als Alternative zum Stadtfest“, erzählt Losert. Das Stadtfest muss ausfallen, weil der Marktplatz ab Sommer umgestaltet werden soll.

20 Musikgruppen auf fünf Bühnen

Der Zuspruch auf die Idee ist groß. Rund 20 Musikgruppen unterschiedlichster Stilrichtungen haben sie angemeldet. „Damit hatten wir gar nicht gerechnet“, sagt Losert. Der Verein hat sich deshalb entschlossen, fünf statt wie ursprünglich geplant vier Bühnen aufzubauen. Das heißt: Eine richtige Bühne steht nur auf dem Marktplatz; ansonsten finden die Konzerte ebenerdig am Türmchen, an den Schweinchen, bei Radland am Dammtor und am Steintor statt.

Das Programm der Fête de la Musique in Gehrden Musik vom Steintor bis zum Dammtor verspricht am Freitag, 21. Juni, die Fête de la Musique. Das Programm: Bühne am Steintor: 16.30 Uhr Duo JC (Saxophon & Gesang), 18.30 Uhr Zweilight (Rock bis Pop); Bühne am Türmchen: 16.45 Uhr Posaunenchor Gehrden, 17.45 Uhr Sirinox (progressiv Metal & Jazz/Latin), 19.30 Uhr Second Star Band (Swing- und Bigband); Bühne am Schwienchen: 16 Uhr: Ensemble Jaroco (Barock bis Swing), 17 Uhr Streicherflasmob, 18 Uhr Homestreet-Band (Rock), 19 Uhr Michael Weinberg-Knoll (Gesang), 19.30 Uhr Poco Vivace und Sin(g)fonietta der St.-Bonifatius-Kirche (Chormusik), 20 Uhr Homestreet-Band; Bühne am Marktplatz: 16 Uhr Fanfare, 16.15 Uhr Kinderchor der Margarethengemeinde, 16.30 Uhr Kammerchor des MCG, 17.30 Uhr Mittelstufenband und Bigband des MCG, 19 Uhr Brazzo Brazzone (Italien Brass), 21 Uhr Abschlussparty; Bühne am Dammtor: 16 Uhr Open Stage, 173.0 Uhr Dorit & Dirk /Folk & Pop), 18.45 Uhr Pianovoice (Piano & Gesang). dw

Mitmachen wird auch die Calenberger Musikschule – mit einer besonderen Aktion. Gegen 17.30 Uhr ist ein Streicher-Flashmob in der Fußgängerzone geplant. Alle Streicher der Region, ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittene, sind aufgerufen, daran teilzunehmen.

Der Wunsch der Veranstalter: „Die Besucher sollen durch die Innenstadt flanieren und sich dabei an der Musik erfreuen“, sagt Losert. Und was ihn ebenfalls freut: Die Geschäfte in der Innenstadt spielen mit. Die meisten Läden werden bis 21 Uhr geöffnet haben; auch die Gastronomen beteiligen sich an der Musikfete. Es werde aber keine Stadtfestatmosphäre herrschen; auf Händler von außen wird verzichtet.

Der Verein GfF will mit der Fête de la Musique „mal etwas anderes machen und ein anderes Publikum ansprechen“. Malte Losert ist zuversichtlich, dass das Konzept aufgeht. „Es kommt an diesem Abend Bewegung in die Stadt“, meint er. Und Nicola Horndasch ist überzeugt, dass die Fête de la Musique alle Altersgruppen anspricht. „Es ist die perfekte Uhrzeit für Familien“, sagt sie.

Von Dirk Wirausky