Gehrden

Ganz so einfach, wie es aussieht, ist offensichtlich nicht. „Ohne Hilfe wäre ich bestimmt vom Seil geplumpst“, sagt die neunjährige Isabell nach ihrem ersten Versuch auf einer sogenannten Slackline. Dabei dient es eigentlich nur der Eingewöhnung, auf dem zwischen zwei Baumstämmen gespannten Seil zu balancieren und dabei gut fünf Meter zurückzulegen.

Beschützt von Sicherungsposten wagen die Jungen und Mädchen auf der Slackline die ersten Schritte. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Slackline ist nur die erste von insgesamt vier Stationen im Niedrigseilgarten der städtischen Jugendpflege. Jugendpfleger Benjamin Rosebrock und Schulsozialarbeiterin Frauke Bertram haben den Kletterparcours in der Parkanlage am Berggasthaus Niedersachsen aufgebaut. Zu der Ferienpassaktion haben sich insgesamt elf Jungen und Mädchen angemeldet.

„Zwei Kinder immer zur Absicherung“

Nach Isabell kommen schließlich auch alle anderen Kinder am Ende der Slackline an, ohne das Gleichgewicht verloren zu haben. „Zwei der Teilnehmer müssen immer zur Absicherung daneben stehen“, beschreibt Jugendpfleger Rosebrock eine der wichtigsten Grundregeln. Tief fallen können die Kinder im Niedrigseilgarten zwar nicht. „Stürze sollen trotzdem vermieden werden“, begründet Rosebrock die unverzichtbaren Sicherungsposten.

Dann geht der Balanceakt für die Kinder an einer etwas anspruchsvolleren Station weiter. Nun gilt es, auf einem schmaleren Stahlseil eine längere Strecke zu meistern. Wieder mit Sicherungsposten, aber angesichts der wirklich sehr schmalen Stahlbahn mit einem als Handlauf gespannten Zusatzseil. Daran klammern sich die Kinder bei ihren ersten Gehversuchen dann auch immer wieder fest, um nicht gegen die abstützenden Hände der Sicherheitsposten zu schlingern. „Ich habe mich angemeldet, weil ich so gerne klettere“, sagt Isabell.

Die zweite Station ist etwas anspruchsvoller. Quelle: Ingo Rodriguez

Angebot für zwei Gruppen ist ausgebucht

Insgesamt bietet die Jugendpflege die Kletteraktion an diesem Tag gleich für zwei Gruppen nacheinander an. „Das Angebot ist ausgebucht“, sagt Frauke Bertram, die Schulsozialarbeiterin der Oberschule Gehrden. Oberschule und Jugendpflege kooperieren beim Niedrigseilgarten-Projekt. Es ist eine von insgesamt 95 Ferienaktionen der Stadt. „Für solche Zwecke haben wir den Niedrigseilgarten angeschafft“, sagt Bertram. Einige der Kinder seien schon sehr früh am Gelände auf dem Gehrdener Berg angekommen und hätten beim Aufbau mitgeholfen.

Frauke Bertram hilft Faouzi (Mitte, 10) und Ferry (9), einen Knoten zu binden. Quelle: Ingo Rodriguez

Zwischen den Klettereinheiten steht Materialkunde auf dem Programm. Der Jugendpfleger und Bertram nennen aber nicht nur die Namen der verschiedenen Gegenstände. In einer Pause zeigt die Schulsozialarbeiterin auch, wie verschiedene Knoten des Seilparcours anzulegen sind. „Diesen Kletterknoten kenne ich von der Kinderfeuerwehr“, sagt der zehnjährige Faouzi und grinst.

Von Ingo Rodriguez