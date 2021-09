Gehrden

Den Eltern von Grundschulkindern reicht es. Angesichts der aus ihrer Sicht „katastrophalen Betreuungssituation“ hat sich die Initiative Hort Gehrden gegründet. Und die ruft für Donnerstag, 9. September, zu einer Demo vor dem Rathaus auf. Um 16.30 Uhr wollen dort Mütter und Väter ihren Unmut über die fehlenden Betreuungsangebote äußern.

Die Frauen und Männer hoffen dabei auf Antworten auf ihre Fragen, die sie im Vorfeld an die Verwaltung geschickt haben. Gefragt wurde unter anderem, wie viele Betreuungsplätze für beide Grundschulen verfügbar seien, wie sie auf die Jahrgänge eins bis vier verteilt würden und wie groß der aktuelle Betreuungsbedarf seitens der Eltern eigentlich sei. Des Weiteren wünschen sich die Initiatoren Hinweise darauf, nach welchen Kriterien Betreuungsplätze vergeben werden.

Unabhängig davon wollen die Eltern auch wissen, welche kurzfristigen Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die Unterdeckung beziehungsweise Betreuungslücke zu schließen. Auch ein konkretes Betreuungskonzept bis 2026 wünschen sie sich – gerade nach dem Umzug der Grundschule Am Castrum in die neue Grundschule Am Langen Feld. Und: „Welche räumlichen, finanziellen und personellen Voraussetzungen müssen seitens der Politik entschieden werden, um das Betreuungsangebot kurz- und mittelfristig zu sichern?“, fragt die Initiative.

Initiative fordert Aufklärung

Entzündet hat sich der Ärger daran, dass die versprochenen Hortgruppen für jeweils 40 Kinder, die von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betreut werden sollen, nicht zum Schuljahresbeginn, sondern erst ab Oktober eingerichtet werden. Die Eltern sind davon erst zwei Tage vor Schuljahresbeginn unterrichtet worden. Die Initiative will deshalb auch wissen, wie der exakte Status des Vertrages mit der AWO sei. „Nach Monaten der fehlenden Aufklärung und falschen Informationen erwarten wir eine Antwort“, so die Initiatoren. Mehr als 80 Eltern haben sich bereits in der Initiative Hort Gehrden organisiert. „Es hängen Arbeitsplätze an Ihrem Handeln. So kann es nicht weitergehen“, heißt es zum Abschluss des Schreibens in Richtung Verwaltung. In den sozialen Medien wird die Kritik an der Verwaltung und an der Politik deutlich formuliert. „Erbärmlich“ sei die Situation, heißt es dort unter anderem.

Eltern werfen der Stadt totales Versagen und undurchsichtiges Handeln vor. Es seien in den vergangenen Jahren zwar Neubaugebiete ausgewiesen worden, gleichzeitig sei nicht in die Infrastruktur investiert worden. „Das ist keine zeitgemäße Stadtplanung“, so ein Kritiker. Es könne nicht auf der einen Seite damit geworben werden, dass Gehrden eine kinder- und familienfreundliche Stadt sei, andererseits aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch fehlendes Handeln und fehlende Weitsicht blockiert werde.

Politik fordert schnelle Lösungen

Inzwischen haben sich auch die Ratsfraktionen zu dem Thema geäußert. Die Grünen haben beantragt, das Thema auf die Tagesordnung der Bildungsausschusssitzung am 21. September zu nehmen. In einem Antrag fordern sie eine dem Bedarf angepasste Hortbetreuung bis zur Einrichtung gesetzlich vorgeschriebener Ganztagsschulen.

Die SPD erwartet, dass die betroffenen Eltern im Rahmen der Transparenz zeitnah über konkrete Entwicklungen der nachschulischen Betreuung informiert werden. Um nun eine eventuelle Notbetreuung organisieren zu können, hat der SPD-Ratsherr Michael Passior in Leveste nach Rücksprache mit der St.-Agatha-Kirche den Gemeinderaum organisiert, wo die Eltern abwechselnd in Eigenregie in der Zeit von 13 bis 15 Uhr die Kinder betreuen könnten. In Gehrden könnten auf Initiative des SPD-Ratsherrn Rolf Meyer vom SV Gehrden die Räume der Tennissparte und das Außengelände zur Verfügung gestellt werden.

Voraussetzung für die Betreuung der Kinder sei aber, dass sich Eltern der Kinder finden, die die Betreuung im Monat September abwechselnd gewährleisten, sagt die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Sylvie Müller; auch Studenten, Senioren oder andere Ehrenamtliche seien willkommen, die Betreuungszeit von Montag bis Freitag mit zu übernehmen. „Die Koordination muss allerdings die Stadt Gehrden vornehmen“, sagt Müller. Die SPD erwartet darüber hinaus, dass ein Arbeitskreis eingerichtet werde. Er solle zeitnah Konzepte mit der Verwaltung entwickelt, die den Bedarf der verlässlichen Betreuungszeiten im Hortbereich und im Hausaufgabenprojekt verbindlich regeln. „Die Familien benötigen dringend auch für die nächsten Jahre Verlässlichkeit“, fordert Müller.

Die CDU hat die gegenwärtige Situation scharf kritisiert. „Leider herrscht bei der Vergabe von nachschulischen Betreuungsplätzen für Grundschulkinder derzeit absolutes Chaos“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Der Bedarf an Plätzen werde nicht gedeckt und dieser Umstand sei seit Monaten bekannt. „Das Hin und Her der vergangenen Tagen empfinden wir als peinlich“, sagt Spieker. Eine vernünftige Planung sei für die Eltern unmöglich. „Die Verwaltung muss ein tragfähiges Konzept entwickeln, das jedem Grundschulkind eine nachschulische Betreuung ermöglicht“, fordert Spieker. Dieses Konzept müsse schnellstmöglich umgesetzt werden, bis die Ganztagsbetreuung an den neuen Grundschulen beginne.

Von Dirk Wirausky