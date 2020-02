Maskiert und johlend: Geffler vertreiben in Northen den Winter

Northen

Premiere bei den Gefflern in Northen. Der traditionelle Umzug am Fastnachtsdienstag von 25 wild kostümierten und maskierten Junggesellen ist erstmals von einem Vierbeiner unterstützt worden: Das 20 Jahre alte Pony Mucki half beim Transport der Spenden, die die wilden Gesellen an Haustüren gesammelt hatten. Mithilfe der Spenden soll eine abendliche Feier mit rund 80 Dorfbewohnern im Feuerwehrgerätehaus ausgerichtet werden.

Charlene Theubert hatte ihr Pony vor die Kutsche gespannt, und Mucki machte seinem Namen alle Ehre. Bereitwillig zog das Tier den Wagen, der sich mit Eiern, Wurst, Käse und gespendeten Getränken füllte. Die Junggesellen hatten sich in vier Gruppen aufgeteilt, um alle rund 400 Haushalte zu erreichen. Bei dem dreistündigen Marsch kam wieder einiges zusammen. So hatten die Frauen, die die Speisen im Feuerwehrgerätehaus zubereiteten, entsprechend viel zu tun.

Premiere bei den Gefflern: Die kostümierten Junggesellen werden erstmals von Charlene Theubert (in der Kutsche) und ihrem Pony Mucki begleitet. Patrick von Berbandt (links) hält das 20 Jahre alte Pony. Quelle: Heidi Rabenhorst

Ein Debüt gab es auch für Lance Zingel. Um in den Kreis der Geffler aufgenommen zu werden, hatte der junge Northener vor Kurzem auch die dritte Voraussetzungen erfüllt: Er wohnt nicht nur im Ort und ist unverheiratet, seit zwei Wochen ist er nun auch 16 Jahre alt. Ein bisschen nervös sei er vor dem ersten Einsatz schon gewesen, gab Zingel zu. Die Aufgeregtheit war ihm im Kostüm der Tanzoma aber nicht mehr anzusehen, als er mit seiner Gruppe durch die Große Straße zog.

Bewohner heißen Geffler willkommen

Erste Station: das Haus von Antje Oberheide und ihren Eltern, dem Ehepaar Meier. Die Geffler wurden schon erwartet. Es gab Eier und „etwas gegen den Durst“, wie die Bewohner sagten. „Wir sind hier immer herzlich willkommen“, sagte Sebastian Nixdorf erfreut, der seine Gruppe als Ziege anführte. Zu dieser gehörten außer der Tanzoma noch zwei Musiker ( Kai Brune und Felix Goebel), ein Tanzopa (Philip Brüsehaber) und die sogenannte Eieroma ( Ole Springer) mit einem großen Korb. Die meisten Junggesellen sind seit Jahren dabei.

Schon an der ersten Station werden die Geffler herzlich begrüßt. Quelle: Heidi Rabenhorst

Das Geffeln ist ein alter Fastnachtsbrauch, der nur noch in wenigen Orten gepflegt wird. Knechte zogen einst herum, um Lebensmittel und Geld für ein Fest zu sammeln. Gleichzeitig vertrieben sie mit ihrem Geschrei die Geister des Winters. Die Tradition verlangt es, dass sich nur ledige Männer im Alter von mindestens 16 Jahren dem Zug durch das Dorf anschließen dürfen. Das Wort Geffeln leitet sich von der Bezeichnung Gaffeln für Mistgabeln ab – auf die gespendete Würste aufgespießt werden.

Lesen Sie auch

Von Heidi Rabenhorst