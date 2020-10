Gehrden

Die Diskussion um die Ansiedlung eines Regiobus-Betriebshofes in Gehrden nimmt kein Ende. Nachdem Bürgermeister Cord Mittendorf kürzlich noch einmal betont hatte, dass er die mehrheitliche Ablehnung des Projekts bedauere, weil damit eine „große Chance für Gehrden“ vertan worden sei, hat nun auch die FDP die Haltung von CDU, Grünen und AfD kritisiert.

„Wir hätten uns eine Ansiedlung von Regiobus gewünschten“, sagen Hilmar Rump und Lutz Fengler. Sie seien enttäuscht, dass CDU und Grüne nicht an den Runden Tisch gewollt hätten. „Dort hätte mit allen Beteiligten gesprochen werden können“, meint Fengler. Das sieht auch Rump so. „Es hätte die Möglichkeit bestanden, alle Einwände offen zu diskutieren und Kompromisse zu erörtern“, sagt er.

Grüne: „Keine nachweisbaren Fakten“

Derweil haben CDU und Grüne erneut ihre Position verteidigt. „Die gravierende Fehlentscheidung von Regiobus und Bürgermeister, ein Riesenbusdepot an den Ostrand Gehrdens direkt neben das Neubaugebiet zu setzen, wird auch nicht richtiger, wenn man mit nicht nachweisbaren Fakten argumentiert“, sagt Heinz Strassmann ( Bündnis 90/Die Grünen). Wenn man realistisch den Nutzen eines solchen Riesenbetriebs für Gehrden betrachte, bleibe unter dem Strich nichts zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger übrig. „Als Beispiel seien hier nur die versprochenen Arbeitsplätze genannt, die zum größten Teil bereits von Nicht-Gehrdenern besetzt sind und somit kaum positive Effekte für die Stadt bringen“, meint Strassmann. Eine Weiterentwicklung der Stadt müsse sorgfältig geplant sein. „Und dafür tragen wir Ratsleute die Verantwortung“, sagt Strassmann.

Eine Ansiedlung von Regiobus in Weetzen oder Holtensen sei aus Sicht der Grünen der richtige Weg. „Wir wollen Gehrdener mittelständische Unternehmen und solche, die hier Flächen nachfragen, zum Zuge kommen lassen und so das Gewerbesteueraufkommen erhöhen“, begründet Strassmann die Ablehnung. So würden Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und gesichert. Dabei müsse aber auch auf eine nachhaltige und zukunftssichere Entwicklung geachtet werden.

Gewerbefläche für heimische Betriebe

Ähnlich äußert sich auch die CDU. „Die Ratsmehrheit hat in erster Linie so entschieden, weil ein Mega-Busdepot an die Schiene und an die Bundesstraße gehört, nicht an eine enge Kreisstraße“, sagt Thomas Spieker. Darüber hinaus müssten Gewerbeflächen für erweiterungswillige Gehrdener Unternehmen maßvoll erhalten werden. „Diese zahlen viel mehr Gewerbesteuer als die gerade mal 10.000 Euro von Regiobus“, meint Spieker. Und die örtlichen Betriebe würden Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen und sie nicht wie Regiobus überwiegend nur verlagern.

Spieker begrüßt, dass Bürgermeister Mittendorf demokratische Mehrheitsentscheidungen respektieren wolle. „Hätte er wie eigentlich demokratisch üblich im Zusammenspiel mit dem Parlament im gesamten Planungsprozess zum Mega-Busdepot transparent gehandelt, wäre er nicht so aus allen Wolken gefallen“, sagt Spieker.

Regiobus hatte geplant, im Gewerbegebiet Ost auf etwa sieben Hektar einen neuen Betriebshof zu bauen. Dort sollten auch E-Mobilität und Wasserstofftechnologie gefördert und ausgebaut werden. Eine Mehrheit aus CDU, Grünen und AfD erteilte den Plänen allerdings eine Absage.

Von Dirk Wirausky