Everloh

Nette Gespräche unter Dorfbewohnern, dazu ein entspannter Spaziergang durch den Ort und dabei auch noch Ausschau nach einem nützlichen Schnäppchen halten: Diese Kombination hat den kleinen Ort Everloh beim ersten Dorf- und Garagenflohmarkt in eine belebte Einkaufsmeile verwandelt. „Es haben insgesamt 40 Teilnehmer einen Stand angemeldet“, berichtete Hartmut Hische, Vorsitzender des Everloher Fördervereins, am Nachmittag. Der Verein hatte die Premiere der Verkaufsveranstaltung organisiert. „Wir haben uns in anderen Dörfern mit ähnlichen Strukturen wie in Everloh Anregungen geholt“, sagte Hische. Mehrfach sei dem Förderverein ein solcher Dorfflohmarkt empfohlen worden, sagte Hische im Dorfgemeinschaftshaus.

Zentrale Verpflegungsstelle in der Ortsmitte

Dort hatten die Organisatoren eine zentrale Anlauf- und Verpflegungsstelle eingerichtet. „Es gibt auch eine Kinderflohmarktwiese hinter der Kapelle, aber die meisten Standbetreiber haben ihre Verkaufstische vor dem Haus, der Garage oder dem Carport“, sagte Hische. Teilnehmer aus Nachbardörfern seien mit ihren Tapeziertischen für die Second-Hand-Waren auf der Kinderwiese untergebracht worden. Der Förderverein hatte nur eine einzige Bedingung gestellt: „Keine Handelsware, sondern nur gut erhaltene Gebrauchtgegenstände, die zum Wegschmeißen zu schade sind“, sagte der Vorsitzende.

Abwechslungsreiches Angebot

In Everloh verbinden die Flohmarktbesucher ihre Schnäppchensuche mit einem Spaziergang und netten Gesprächen unter Dorfbewohnern. Quelle: Ingo Rodriguez

Zu finden waren die im ganzen Dorf verteilten Verkaufstische leicht: Vor jedem am Flohmarkt teilnehmenden Haus hatten die Gastgeber bunte Luftballons aufgehängt. Außerdem wurden im Dorfgmeinschaftshaus von den Veranstaltern Lagepläne ausgegeben. Das Angebot an den Ständen war abwechslungsreich: Kleidung, Uhren, Schmuck, Geschirr, Spielzeug, Bücher, Schallplatten, Lampen, Uhren, Elektrogeräte, Babyausstattung. Ulrike Klein und ihre Freunde hatten die Trödelsuche mit einem Spaziergang verbunden. Zufällig war auch Elena Espe aus Elze bei Hildesheim dabei. „Ich habe einen Klettertunnel für meine Katze gekauft“, sagte die Besucherin. Halil Dönmez verglich den Verkaufserfolg an seinem Stand an der Kapelle mit dem Wetter: „Es lief heiter bis wolkig“, sagte er schmunzelnd. Vor allem Legobausätze seien gut gelaufen.

Aktion wird im September wiederholt

Am frühen Abend konnten sich die Teilnehmer dann bei einer Abschlusstreffen im Dorfgemeinschaftshaus noch einmal ausgiebig austauschen und Bilanz ziehen. Am 21. September soll die Aktion laut Everloher Förderverein wiederholt werden.

Vor dem Dorfgemeinschaftshaus kommen Halil (rechts) und Brigitte Dönmez (Zweite von rechts) mit den Besuchern ihre Flohmarktstandes ins Gespräch. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez