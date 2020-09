Everloh

Der große Rausputz musste in diesem März aufgrund der Corona-Krise ausfallen. Deshalb hatten sich die Everloher Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke und Lisa-Marie Benda aus Everloh eine Alternative überlegt. Sie nahmen den sogenannten Weltaufräumtag (Clean Up Day) zum Anlass, um Freiwillige für eine Aufräumaktion zusammenzutrommeln. Am Sonnabend zogen die beiden Frauen begleitet von vielen Helfern, die mit Müllsäcken und Zangen ausgestattet waren, auf neun Routen durch den Ort.

„Dieser Tag findet immer am dritten Sonnabend im September statt“, sagt Wicke. In sehr vielen Kommunen zögen die Menschen dann durch die Straßen und befreiten diese von unachtsam weggeworfenen Zigarettenstummeln, kleinen Schnapsflaschen oder Plastikmüll. Auch Styroporplatten, Getränkedosen und Radkappen haben die 30 fleißigen Sammler auf ihrer Tour gefunden.

Viele Kinder unter den Helfern

Unter den Helfern sei jede Altersstufe vertreten, sagt Wicke. „Die jüngste Teilnehmerin ist vier Wochen alt“, erzählt sie lächelnd. Einige ältere Kinder haben auch geholfen. „Denen war es immer richtig wichtig, den Müll gleich zu sortieren“, erzählt Benda. Erfreulich sei, dass die Kleinen schon ein Bewusstsein dafür haben, findet Wicke. Einige ältere Bürger, die sonst immer mit anfassten, seien an diesem Tag leider nicht gekommen. „Da spielt auch Corona eine Rolle“, vermutet Benda.

Gelohnt habe sich die Aktion dennoch, sagt Nico Rühmkorb. Er wohnt mit seiner Familie erst seit Ende Juli in dem Gehrdener Ortsteil und hat die Chance genutzt, um Kontakte zu knüpfen. Eine soziale Aktion, bei der laut Wicke Neubürger und Altbürger die Gelegenheit haben, sich kennenzulernen.

16 Müllsäcke kommen bei der Aktion in Everloh zusammen. Quelle: Janna Silinger

Müll vermeiden – schon beim Einkaufen

Hinzukomme die Notwendigkeit der Aktion. „Jemand wirft Müll einfach in die Landschaft, der Wind trägt ihn in einen Bach, der mündet in einen Fluss und der schließlich ins Meer“, erklärt die Ortsbürgermeisterin den Kreislauf. Und dort gebe es bereits Plastikstrudel, die so groß seien wie die Fläche Deutschlands. „Das muss man sich mal vorstellen!“, sagt Wicke, die auch Vorsitzende des Naturschutzbundes Gehrden/Benthe ist. Das Plastik sondere durch Wellengang und Sonneneinstrahlung Mikropartikel ins Meer ab, die wiederum würden von den Fischen aufgenommen, die dann schließlich auf unserem Teller landeten. „Es kommt alles zu uns zurück.“ Deswegen gelte es, Müll schon vor Ort zu vermeiden. Bereits beim Einkaufen sei das möglich.

An der Bundesstraße liegt besonders viel Müll

Besonders schlimm sei die Lage an der Bundesstraße. „An der B 65 könne man ja eben mal etwas aus dem Autofenster werfen, ohne das es jemand bemerke. „Aber eine Plastikflasche zum Beispiel braucht 450 Jahre, bis sie verrottet ist“, erklärt Wicke verärgert.

Auch den Kapellenhof hat sich Gisela Wicke vorgenommen. Dort werden die Beete gepflegt. Quelle: Janna Silinger

Am Ende des Sonnabends kommen 16 Müllsäcke zusammen, dazu eine Schubkarre mit Grünzeug. Denn Wicke und eine weitere Helferin haben zusätzlich auf dem Kapellenplatz noch die Büsche und Beete ein wenig auf Vordermann gebracht. „Das hat Tradition“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Bei den Stufen vor der Kapelle handelt es sich zwar nicht um ein öffentliches Grundstück, aber Wicke betont: „Wir arbeiten da, wo wir gebraucht werden.“

Von Janna Silinger