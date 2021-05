Gehrden

In Gehrden ist die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch gegenüber dem Vortag leicht gestiegen. Sie beträgt 25,7, am Dienstag lag sie bei 19,3. Grund ist ein neuer Corona-Fall. Aktuell sind laut Gesundheitsamt elf Personen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 554 Menschen aus Gehrden positiv auf Covid-19 getestet.

Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Es ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Laut RKI liegt die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 51,0.

Damit liegt der Inzidenzwert am fünften Werktag in Folge unter 100 und erfüllt die Voraussetzung, die zur Aufhebung der sogenannten Bundesnotbremse notwendig sind. Unter anderem bedeutet das, dass die Ausgangsbeschränkungen für die Region Hannover wegfallen. Es darf sich also wieder jede Bürgerin und jeder Bürger auch nach 22 Uhr außerhalb des eigenen Hausstandes aufhalten. Bei privaten Treffen gilt ab Donnerstag folgendes: Ein Haushalt darf sich mit zwei Personen eines anderen Haushalts treffen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt, nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Genesene sowie vollständig geimpfte Personen zählen ebenfalls nicht. Die Außengastronomie darf ebenfalls öffnen

Von Dirk Wirausky