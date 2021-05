Drei neue Corona-Fälle in Gehrden

Gehrden

Auch wenn sich das Infektionsgeschehen in Gehrden beruhigt hat, überstanden ist der Coronavirus noch nicht. So hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montag drei neue Corona-Fälle für das Stadtgebiet gemeldet. Aktuell sind demnach sieben Personen am Burgberg mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 557 Menschen in Gehrden positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Leicht erhöht hat sich auch die Sieben-Tages-Inzidenz. Sie liegt aktuell bei 25,7. Der Inzidenzwert der Region Hannover beträgt am Montag 28,3.

Von Dirk Wirausky