Gehrden

Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Einzelkämpfer. Dirk Tegtmeyer ist Mitglied der Linkspartei und sitzt als deren alleiniger Vertreter seit einer Wahlperiode im Rat der Stadt Gehrden. Dort will er erneut hin.

Es ist bisschen wie Klinkenputzen mitten in der Innenstadt. Tegtmeyer nutzt das muntere Treiben beim Wochenmarkt um auf sich und seine politischen Ziele aufmerksam zu machen. Allein, ohne große Unterstützung von politisch Gleichgesinnten. Tegtmeyer stört das nicht. Er ist es gewohnt. Aus dem Wahlkampf vor fünf Jahren. Auch damals war er allein in Gehrden unterwegs und suchte das Gespräch mit den Bürgern. Letztlich durchaus erfolgreich. Denn die Linkspartei erzielte 2016 immerhin 636 der abgegebenen Stimmen. Das waren 2,8 Prozent und brachte einen Sitz im Rat.

Das Ziel sind drei Prozent

Das sei am 12. September erneut das Ziel. Drei Prozent wären ein großartiges Ergebnis, sagt Tegtmeyer, der auch für die Regionsversammlung kandidiert. Für den Doktoranden der Philosophie steht fest: „Wir brauchen eine linke Opposition.“

Oppositionsarbeit hat Tegtmeyer in den vergangenen fünf Jahren geleistet. Anfangs in der Ratsgruppe Grüne/Linke, später im Alleingang. Es störe ihn dabei nicht, dass viele seiner Hinweise, Anträge und Forderungen wenig Gehör fanden. „Politik ist nicht nur die Ratssitzung“, sagt er. Viel wichtiger sei die öffentliche Debatte und die öffentliche Wahrnehmung. Insofern sei die Ratsarbeit für ihn keineswegs frustrierend. „Ich sehe es als meine Pflicht an, meine Auffassungen zu vertreten“, sagt er. Das sei er seinen Wählerinnen und Wählern schuldig.

Kommunalpolitik ist aus Sicht von Tegtmeyer häufig reaktiv. „Es gibt ein Problem, das gelöst werden muss“, sagt er. Das sei häufig ein Verschulden von Bund und Land. „Kommunen haben häufig gar keine Wahl“, sagt Tegtmeyer. Ein Beispiel sei der Bau zweier Grundschulen im Stadtgebiet, weil der Bund eine Ganztagsbetreuung ab 2026 rechtlich festlegen wolle. „Die Millionenkosten für die neuen Gebäude muss aber eine Stadt wie Gehrden nahezu allein tragen“, kritisiert er.

In Gehrden ist Tegtmeyer zu den Marktzeiten am Donnerstag und Sonnabend unterwegs. „Ich habe Spaß an dem Gespräch und der politischen Diskussion mit Menschen“, sagt er. Tegtmeyer ist auch niemand, der mit linker Klassenkampfrhetorik daherkommt. „Ich versuche die Bürger mit Argumenten zu überzeugen“, sagt der 38-Jährige, der sich selbst als linker Sozialdemokrat bezeichnet.

Ausbau des ÖPNV steht im Mittelpunkt

Den Aufwand, den Tegtmeyer betreibt ist hoch. „Als linker Politiker muss man sich in Gehrden mit allen Themen allein auseinandersetzen“, erzählt er. Das sei viel Arbeit. Deswegen konzentriere er sich im Wahlkampf auch auf bestimmte Bereich. Im Mittelpunkt steht der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Für Tegtmeyer ist der Ausbau des ÖPNV ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. So wirbt er auch mit dem Slogan: „Eine S-Bahn steht nicht im Stau.“

„Wir wollen eine Verkehrswende“, sagt Tegtmeyer. Die Zielsetzung: Bus und Bahn müssten in den Städten so attraktiv gemacht werden, dass die Menschen ihr Auto freiwillig zu Hause lassen würden. So fordert er eine Verlängerung der Buslinie 500 von Gehrden nach Weetzen und damit eine bessere Anbindung von Gehrden an die S-Bahn.

In der vergangenen Wahlperiode hatte Tegtmeyer auch gefordert, dass geprüft werden solle, ob die S-Bahn über Gehrden bis Winninghausen verlängert werden könne. Ein Verstoß, der keine Mehrheit fand. „Diese S-Bahn-Linie ist keine Vision, sondern muss Teil einer langfristigen Planung sein“, findet der Links-Politiker. Es müssten Konzept her, wie der ÖPNV verbessert werden könne. Dazu gehöre auch der Ausbau des Radwegenetzes. „Es muss dringend ein Bewusstseinswechsel stattfinden“, sagt Tegtmeyer mit Blick auf den Klimawandel.

Tegtmeyers Antrieb, sich für die Linkspartei politisch zu engagieren, sei sein Bestreben eine soziale Gerechtigkeit herzustellen. „Das geht nur durch die Politik“, meint er. Ferner setze er sich für eine größere Verteilungsgerechtigkeit ein. So sollten Menschen mit höherem Einkommen auch stärker besteuert werden. Sagt es, steht auf und geht wieder los. Zu den Menschen, die politische Diskussion suchen.

Von Dirk Wirausky