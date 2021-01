Gehrden

Ohne iPads kein digitaler Unterricht. Damit die Schüler in Gehrden während des Lockdowns im Homeschooling die notwendige technische Ausstattung haben, hat die Stadt Gehrden nun für mehr als 90.000 Euro insgesamt 178 Tablets aus dem Sofortprogramm des Landes erhalten. „Damit sollen die bedürftigen Kinder und Jugendlichen ausgestattet werden“, sagte Fachdienstleiterin Astrid von Ungern-Sternberg im Bildungsausschuss. 69 Endgeräte erhält das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG), 20 die Oberschule. Die restlichen iPads sind für die Grundschulen.

Nicht alle Geräte bewilligt

Eigentlich hatte die Stadt 214 Geräte beantragt, doch so viele sind nicht bewilligt worden. Ein Umstand, der Heinz Strassmann (Bündnis 90/Die Grünen) missfiel. „Wir wollen erreichen, dass alle Gehrdener Schüler ein Endgerät haben“, forderte er. Notfalls müsse die Stadt Geld für weitere Anschaffungen bereitstellen. Das sei allerdings laut von Ungern-Sternberg nicht nötig. „Es sind aktuell alle Schulen ausreichend versorgt und gut ausgestattet“, sagte sie. Henner Bechtold (CDU) schlug dennoch vor, zu prüfen, ob und wie viele Geräte noch benötigt würden. Sollte sich dann herausstellen, dass die Tablets nicht ausreichen, solle eine Spendenaufruf gestartet werden, meinte Michael Passior (SPD).

Mehr als 30.000 Euro hat die Stadt vom Land erhalten, um an den Schulen das Infektionsrisiko zu mindern und entsprechende Schutzmaßnahmen umzusetzen, pro Schüler 19,50 Euro. Das Geld werde auf die vier Schulen im Stadtgebiet verteilt, meinte von Ungern-Sternberg. Dort kann eigenverantwortlich entschieden werden, ob es für CO2-Ampeln, Messgeräte, Acrylglasscheiben und FFP2-Masken ausgegeben wird.

Notbetreuung an den Schulen

Am Montag hat die Schule wieder begonnen. Präsenzunterricht gibt es in dieser Woche nur für die Abschlussjahrgänge am MCG und an der Oberschule. Dazu wird eine Notbetreuung für Kinder der Jahrgänge fünf und sechs angeboten. Aktuell nutzen dies nur wenige Eltern. Am Gymnasium werden sechs Kinder betreut, an der Oberschule sieben. Dazu kommen 25 Jungen und Mädchen an der Grundschule Am Castrum sowie 20 an der Grundschule Am Langen Feld. Die Grundschulen sind diese Woche im Distanzunterricht, ab der nächsten Woche folgt das Wechselmodell mit geteilten Klassen (Präsenzunterricht und Homeschooling).

Von Dirk Wirausky