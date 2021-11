Gehrden

Geht es nach der CDU und den Grünen, werden die örtlichen Verkehrsangelegenheiten in absehbarer Zeit im Gehrdener Rathaus geregelt. Ein Ansinnen, dem die Verwaltung bislang eher ablehnend gegenüber steht. Ein Gegenargument sind die zusätzlichen Kosten.

Und die hat nun Nurettin Demirel, Fachbereichsleiter Finanzen, errechnet und am Dienstagabend im Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Brandschutz (ehemals Ausschuss für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr) präsentiert. Demnach belastet eine eigene Verkehrsbehörde den städtischen Haushalt mit etwa 100.000 Euro pro Jahr. Diese Summe umfasst die Personalkosten für 1,5 Stellen. Angesiedelt wäre die Behörde im Fachbereich 3; sie würde dem Fachdienst Bürgerservice angegliedert. „Dafür müssen wir ein Budget festlegen und die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen“, erläuterte Demirel. An die Politikerinnen und Politiker appellierte er, sich in den anstehenden Haushaltsberatungen zu entscheiden, ob ein eigenes Verkehrsamt wirklich gewünscht sei.

Aufgaben der Region übernehmen

Bislang übernimmt die Region Hannover für Gehrden die Aufgaben eines Verkehrsamts. Das wollen CDU und Grüne aber ändern. „Wir wollen gefällte Entscheidungen zügig umsetzen können und handeln, anstatt lange auf die Regionsverwaltung zu warten“, haben die Christdemokraten immer wieder angekündigt. Die Union verspricht sich mehr Bürgernähe, schnellere Entscheidungen und Kompetenz vor Ort, wenn Gehrden sich künftig selbst um die örtlichen Verkehrsangelegenheiten kümmert. Auch die Grünen sind überzeugt davon, dass vor Ort die Verkehrsangelegenheiten besser beurteilt werden können als aus Hannover.

Zu den Aufgaben der Verkehrsbehörde zählen unter anderem das Einrichten und Anordnen von Parkverboten, Sperrungen, Tempolimits und Fußgängerüberwegen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Kommune. In Gehrden überwacht die Region zudem den Verkehr mit mobilen Messgeräten.

Mobiles Messgerät auf Probe

Um letzteres wird sich die Stadt Gehrden vorübergehend kümmern. Sie wird ein mobiles Blitzgerät anschaffen beziehungsweise mieten. Für eine dreimonatige Probezeit soll ein mobiles Messgerät den Verkehr im Stadtgebiet kontrollieren – in Eigenregie. Auch das geht auf einen Antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zurück. Die häufigen, massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen im Stadtgebiet und den Ortschaften müssten verstärkt kontrolliert und geahndet werden, hatten beide gefordert. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker hatte sogar von einem Missstand in der Verkehrsüberwachung seitens der Region gesprochen.

Demirel geht davon aus, dass die Aufwendungen für die dreimonatige Testphase etwa 25.000 Euro für Miete und Schulung betragen; demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 21.000 Euro. Nach der Probezeit wollen die Politikerinnen und Politiker entscheiden, ob sich die Stadt Gehrden dauerhaft ein mobiles Blitzgerät anschaffen soll.

Verkehrskonzept: Bürgerbeteiligung zugesagt

Derweil verzögert sich die Ausarbeitung des Mobilitätskonzeptes. Das beauftragte Planungsbüro ist noch bei der Bestandsaufnahme. „Wir werden es nicht wie vorgesehen in anderthalb Jahren schaffen, den Plan fertigzustellen“, sagte Sandra Dreier, Fachbereichsleiterin Ordnung und Bürgerdienste. Mitte Dezember wird es ein erstes Abstimmungstreffen mit den Ratsmitgliedern, den Ortsbürgermeistern sowie Vertretern der Verwaltung und der Region Hannover geben.

Verzögern wird sich auch die geplante Haushaltsbefragung. Eigentlich sollten bereits in diesem Monat 1700 Haushalte angeschrieben werden. Sie sollen zu ihren Mobilitätsgewohnheiten befragt werden. Doch es habe datenschutzrechtliche Probleme gegeben, so Dreier. Sie versprach darüber hinaus, dass alle Bürgerinnen und Bürger an dem Konzept beteiligt werden; eine entsprechende Veranstaltung sei geplant. Die aktive Beteiligung aller Gehrdenerinnen und Gehrdener sowie der verschiedenen Interessengruppen sei erwünscht. Ziel sei es, die unterschiedlichen Bedürfnisse in dem Mobilitätskonzept zu berücksichtigen.

Von Dirk Wirausky