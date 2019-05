Gehrden

Unter dem Motto „Der Berg ruft“ hat jetzt die bereits 3. Obidience Prüfung im Polizeihundsportverein Gehrden (PHV) stattgefunden. 22 Starter stellten sich den verschiedenen Aufgaben im Obedience (Gehorsam) in vier unterschiedlichen Klassen vom Beginner bis zu den Klassen 1-3.

Das Starterfeld reichte vom Cavalier King Charles Spaniel mit einer Schulterhöhe von 31 Zentimetern bis zum französischen Beauceron (65 Zentimeter). An den Start gingen auch verschiedene Mischlingshunde und viele weitere verschiedene Rassen. „Obedience ist vom Prinzip für jeden Hund geeignet, es verlangt jedoch viel Disziplin und Einsatz vom Hundeführer, seinen Hund auszubilden“, sagte Vorstandsmitglied und Trainerin Andrea Nowotny. Es komme nicht darauf an, den Hund irgendwie durch den Wettbewerb zu bringen, sondern auf die exakte Ausführung der Übungen. Die Körpersprache seien den Hundeführern in den meisten Übungen untersagt und führten ebenso wie zu laute und doppelt gegebene Kommandos zum Punktabzug. Geprüft werden Gehorsamsübungen wie Bei-Fuß-Gehen, Apportieren, Sitz, Platz, Steh aus der Bewegung.

Leistungsrichter Andreas Rieschick vom Landesverband Hamburg richtete mit strengem Blick und konnte aufgrund der tollen Leistungen der Sportler mit ihren Hunden viele Punkte verteilen. Sechs Teams bekamen das Werturteil vorzüglich, drei sehr gut und neun gut; vier Teams bestanden nicht.

Für den gastgebenden PHV Gehrden gingen sieben Mensch-Hunde-Teams an den Start und belegten in der Beginner Klasse die Plätze 2,3 und 5, in der Klasse 1 Platz 3 und 8, in der Klasse 2 Platz 1 und 4. Der Vereinsvorsitzende Jürgen Seeger zeigte sich sichtlich zufrieden über eine gelungene Veranstaltung. Er verriet, dass es im nächsten Jahr eine Wiederholung gibt und sich der Verein für 2021 sich für die Ausrichtung der Landesverbandssiegerprüfung des Verbandes (DVG) bewerben wolle. „Es macht immer viel Arbeit, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, aber der tolle Sport und die Gemeinschaft im Verein und unter den Sportlern machen die ganze Mühe wert“, lautete Seegers Fazit.

Von Heidi Rabenhorst