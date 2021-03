Gehrden

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Gehrdener Hallenbades erreichen immer höhere Dimensionen. In der Sitzung des städtischen Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport haben die Kommunalpolitiker einer überplanmäßigen Ausgabe von weiteren 660.000 Euro zugestimmt. Nach Auskunft der Ausschussvorsitzenden Heide Rath (CDU) steigen die Kosten für die seit zweieinhalb Jahren andauernden Reparatur- und Umbauarbeiten damit auf nunmehr insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Doch damit nicht genug: Zwar sollen die Arbeiten wie geplant voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein. Wie die Ausschussvorsitzende berichtet, drohen dem Delfi-Bad nach der Wiedereröffnung der Schwimmhalle aber langfristig weitere Investitionen. „Das Bad ist dann zwar funktionstüchtig, aber nach Einschätzung von Experten ist weiterer Sanierungsbedarf absehbar“, berichtet Rath.

Bis Ende Mai dauern die Arbeiten noch. Die Arbeiten im Hallenbad des Delfi-Bades dauern inzwischen mehr als zwei Jahre. Nun ist ein Ende in Sicht. Quelle: Stephan Hartung

„Es gibt jetzt kein Zurück“

In der Präsenzsitzung des Ausschusses sprachen sich die Mitglieder trotz der drohenden Zusatzinvestitionen einstimmig für die Bewilligung der überplanmäßigen Auszahlung aus. „Wir sind nicht glücklich mit dieser Entwicklung“, fasst Rath die Stimmung in der Sitzung zusammen. Die Politik habe sich aber für den Erhalt des Bades und die Sanierung entschieden. „Nach den bislang hohen Investitionen gibt es jetzt kein Zurück“, sagte Rath.

Tatsächlich ist es in den vergangenen zweieinhalb Jahren seit der Schließung der Schwimmhalle zu einer Kostenexplosion gekommen. Nach einer ersten Investition von rund 200.000 Euro und anschließend unerwartet festgestellten weiteren notwendigen Maßnahmen habe die Stadt ursprünglich nur mit einem zusätzlichen Investitionsvolumen von 940.000 Euro für die Sanierung kalkuliert, berichtet Rath. Nun ist nach dem erneuten Anstieg der vorläufigen Gesamtkosten auf rund 1,8 Millionen Euro allerdings noch nicht einmal ein Ende der Ausgaben in Sicht.

Nach Wiedereröffnung weitere Sanierungsabschnitte nötig

Laut Ausschussvorsitzender haben in der Sitzung Vertreter des Unternehmens Purena in ihrer Funktion als Projektsteuerer zu einer weitergehenden Bestandsaufnahme für den Gesamtzustand des Bades geraten. Anschließend soll demnach eine Planung weiterer Sanierungen in verschiedenen Abschnitten sinnvoll sein – inklusive der Beantragung möglicher Fördermittel.

Dass sich in dem 1966 eröffneten Delfi-Bad längst an unzähligen Stellen Abnutzungserscheinungen bemerkbar machen, ist auch der Grund für die schon jetzt notwendigen Zusatzkosten von rund 660.000 Euro. Der Anstieg ist aber nicht nur höheren Kosten für das neue Edelstahlbecken geschuldet. „Es sind auch Betonkonstruktionen und Schächte im Keller porös“, berichtet Rath. Im Verlauf der Sanierung seien außerdem die zuvor nicht absehbare Erneuerung der Badewassertechnik, die Neugestaltung der Entwässerung im Bereich des Beckenumganges sowie die Umstellung auf LED-Beleuchtung notwendig geworden. Allein diese sicherheitsrelevanten und werterhaltenden Erneuerungen machen laut Beschlussvorlage für die Kostenbewilligung rund 480.000 Euro aus.

„Außerdem sollen bis zur erhofften Eröffnung im Sommer auch noch Dinge gemacht werden, die zwar nicht sofort zwingend gemacht werden müssten, aber wegen des Umbaus jetzt sinnvoll sind“, sagt Rath. Dazu gehören demnach die Erneuerung der Sprunganlage, neue Wärmebänke, die Ertüchtigung der Schwallwasserbehälter sowie der Einbau eines leichten Gefälles zur Förderung des Wasserabflusses im Durchgangsbereich der Duschen und Umkleidekabinen. Die Kosten dafür machen rund 180.000 Euro aus. Die gute Nachricht: Am geplanten Termin für die Wiedereröffnung im Juni soll sich laut Stadt nichts ändern.

Von Ingo Rodriguez