Gehrden

Die Mehrheit im Rat hat beschlossen, künftig die Fußgängerzone für Fahrradfahrer freizugeben. Bisher dürfen Fahrradfahrer nur zwischen 19 und 8 Uhr an den Läden vorbeifahren. Tagsüber müssen sie in diesem Bereich schieben oder ihn umfahren. Bei den meisten Gehrdenern kommt die Freigabe der Strecke gut an, aber...