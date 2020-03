Gemeinsam mit dem Drachenclub Hannover veranstaltet die SPD-Abteilung Leveste am Sonnabend, 14. März, 10 bis 17 Uhr ein Kinder- und Familienfest in dem Gehrdener Ortsteil. Der Verein will hinter dem TV-Jahn-Sportplatz zahlreiche große und kleine Figuren steigen lassen.