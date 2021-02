Everloh

Es ist ein Lotteriespiel: Der Versuch einen Termin für die Corona-Schutzimpfung zu bekommen, zermürbt derzeit zahlreiche Senioren. Erika von Krell hat Glück gehabt: Sie wurde inzwischen geimpft. „Ohne Unterstützung wäre das aber nicht möglich gewesen“, sagt die Everloherin.

Hilfe bekam die mit 95 Jahren älteste Everloherin von Margret und Claus-Dieter Benne. Die Gehrdener kümmern sich seit einiger Zeit um die rüstige Seniorin. Sie übernehmen Einkäufe, erledigen Arbeiten im Haushalt oder plaudern mit der 95-Jährigen. Gerade die Kommunikation tue ihr gut, sagt von Krell – besonders jetzt im Lockdown.

Die lange Geschichte zum Impftermin

Eine lange und abenteuerliche Geschichte ist die Impfvergabe. Mit der Freischaltung der Hotline hat Claus-Dieter Benne um 8 Uhr die zermürbende Aufgabe übernommen und dabei eine bewundernswerte Hartnäckigkeit gezeigt. „Irgendwann war der Akku unseres Festnetztelefons leer“, erzählt Marget Benne. Sie und ihr Mann seien dann auf die Handys umgestiegen. Mindestens 800-mal bemühte sich das Ehepaar, Anschluss zu bekommen, dann hat es gegen 17 Uhr plötzlich geklappt. Zunächst in der Warteschleife, 20 Minuten habe es gedauert, bis sich eine Mitarbeiterin meldete. „Die größte Furcht war, dass wir aus der Leitung fliegen“, sagt Margret Benne.

Immer wieder neue Probleme

Doch auch als sich eine Mitarbeiterin meldete, war die Odyssee noch nicht beendet. Die Postleitzahl von Gehrden wurde vom System nicht angenommen. „Irgendwann und irgendwie hat es doch geklappt“, sagt Margret Benne. Es folgte das nächste technische Problem: Statt Gehrden zeigte das System Verden an. Dann endlich war es geschafft: Nach gut zehn Stunden hatte Erika von Krell ihre beiden Impftermine. „Wir hatten schlichtweg Glück“, so Margret Benne.

Erika von Krell ist den Bennes für deren Einsatz dankbar. Sie habe richtige Glücksgefühl gehabt, als ihr Claus-Dieter Benne mitgeteilt habe, dass sie am 2. und 23. Februar geimpft werden könne. Sie sei an dem Tag sehr aufgeregt gewesen. Doch eines zeige der Ablauf auch: „Senioren ohne Computer und ohne Hilfe sind aufgeschmissen“, sagt sie.

Immerhin: Die Impfung selbst hat reibungslos funktioniert. Mit dem Taxi kam sie nach Hannover, einen entsprechenden Gutschein hatte ihr zuvor der Hausarzt ausgestellt. Nach 45 Minuten konnte Erika von Krell das Messegelände in Hannover wieder verlassen. Was sie und ihre Begleitung allerdings überraschten: „Es war in der riesiger Halle nichts los“, sagen sie. Es sei mehr Personal als Patienten dort gewesen.

Probleme mit der Impfung hatte die 95-Jährige nicht. „Die kleine Spritze habe ich überhaupt nicht gemerkt“, erzählt sie. Lediglich in der darauffolgenden Nacht habe sie leichte Probleme mit dem linken Arm gehabt. „Aber das ging schnell vorbei“, sagt sie.

Die Seniorin ist aber ehrlich. „Ich bin der Meinung, dass jüngere Menschen geimpft werden sollten und nicht ich“, sagt sie. Sie sollten geschützt werden. Über sich denke sie gar nicht so sehr nach. Für Erika von Krell war vor allem der Ablauf spannend. „Ich war schon neugierig, wie das ganze Prozedere abläuft“, sagt sie.

Hoffnung auf einen normalen Alltag

Und natürlich hoffe sie, dass irgendwann der normale Alltag wieder zurückkehren könne. Sie lebe seit Ausbruch der Pandemie schon sehr abgeschottet und fühle sich „etwas ausgesperrt“. Immerhin habe sie durch ihren Garten die Möglichkeit, ein wenig draußen zu sein. „Ansonsten ist es wichtig, den Tag gut zu strukturieren“, sagt die Everloherin. Sie sei froh, dass sie noch in ihrem Haus leben könne und die meisten Dinge ohne Hilfe schaffe. Und sie informiere sich: in der Zeitung oder in den Nachrichtensendungen. „Ich bin ein interessierter Mensch“, sagt sie. Was ihr allerdings fehle, sind die Bridge-Nachmittage, zu denen sie in den Zeiten vor Corona regelmäßig nach Velber gefahren sei.

Darüber hinaus gebe es große Unterstützung aus der Nachbarschaft. „Auch Weihnachten haben sie an mich gedacht“, sagt die 95-Jährige, die in Doberan bei Rostock aufgewachsen ist und 1961 nach Everloh kam. Die ehemalige Lehrerin für Deutsch und Englisch unterrichtete anschließend an Schulen in Ronnenberg und Gehrden.

Impfpaten für Senioren gesucht

Der Fall Erika von Krell zeige, dass die Senioren, die geimpft werden können, dringend Unterstützung bräuchten, sagt Everlohs Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke. „Hilfe ist notwendig“, meint Wicke. Sie möchte Impfpaten finden, die die älteren Menschen bei der telefonischen Terminvergabe unterstützen und auch, wenn nötig, zum Impftermin begleiten. Wer Lust und Zeit, kann sich bei Gisela Wicke unter Telefon (01 51) 68 13­ 48 45 melden.

Seit dem 1. Februar laufen die Impfungen in der Region Hannover im Impfzentrum auf dem Messegelände Hannover an. Die Stadt Gehrden hat ungefähr 1.200 Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, mit einem Schreiben darüber informiert. Geimpft wurden bislang allerdings nur wenige Senioren aus dem Stadtgebiet.

Von Dirk Wirausky