Eine lange Schlange hat sich vor dem Schnelltestzentrum am Rewe-Markt nicht gebildet. Nur wenige Gehrderinnen und Gehrdener harren dort trotz des herbstlichen Wetters aus und warten, dass sie an die Reihe kommen. Dass nur eine so geringe Personenzahl ansteht, hat einen Grund: Termine gibt es nur online, und die sind in dieser Woche schon komplett ausgebucht. Auch am Testmobil, das „Das Testzentrum“ in der Innenstadt aufgestellt hat, sind in dieser Woche keine Termine mehr verfügbar. Und weitere Anlaufstellen im Stadtgebiet gibt es nicht.

Entsprechend groß ist der Ärger bei denjenigen, die in Gehrden nicht mehr an einen Schnelltest kommen – dieser ist seit Mittwoch auch für Geimpfte und Genesene notwendig, wenn sie etwa in ein Lokal oder zum Friseur wollen. „Ein Armutszeugnis ist das“, sagt ein Mann, der an der Teststelle auf dem Rewe-Parkplatz an der Nordstraße vergeblich nachgefragt hat. Doch ohne Termin gebe es keine Chance, schimpft er und ist sichtlich genervt. Er werde es jetzt woanders versuchen – außerhalb von Gehrden. Eine ältere Gehrdenerin ist nicht verwundert. „Die Beschlüsse der Landesregierung kommen viel zu kurzfristig“, sagt sie. Darauf könne sich niemand so schnell vorbereiten. Sie sei sogar überrascht gewesen, dass so flott ein Testmobil für die Fußgängerzone organisiert werden konnte.

Viel Kritik an der neuen Regelung

So gelassen reagieren längst nicht alle. Es sei eine Frechheit, dass jetzt auch Geimpfte und Genesene reglementiert werden, sagt ein junger Mann. Das sei anfangs anders kommuniziert worden. Er brauche einen Test für das Fitnessstudio. „Das ist ein zusätzlicher Aufwand“, beklagt er. Immerhin: Er hatte Glück, weil er rechtzeitig einen Testtermin gebucht hatte.

Ein Problem haben auch Personen, die am Sonntag um 20 Uhr in ein Restaurant gehen wollen. In Gehrden gibt es keine Chance, sich entsprechend testen zu lassen. Eine Ausweichmöglichkeit ist Benthe. Im Café Benthe wird auch am Sonntag von 14 bis 18 Uhr ein Corona-Test durchgeführt – und auch dort gilt es, schnell zu sein. Gebucht werden kann unter https://www.etermin.net/CoronatestungBenthe.

Zur Weihnachtszeit gibt es aktuell noch keine Testangebote im Gehrdener Stadtgebiet. „Das wird noch ein Spaß“, sagt eine Frau lakonisch. Es gebe viel zu wenig Testzentren, kritisiert sie. Allerdings hat Gehrden dieses Problem nicht allein. Auch in anderen Städten und Gemeinden reichen die aktuellen Kapazitäten nicht aus.

Immerhin: „Das Testzentrum“ wird in der nächsten Woche seine Kapazitäten im Stadtzentrum ausweiten und jeden Tag testen. Ob das allerdings ausreicht, bleibt abzuwarten. Durch die G-2-plus-Regelung ist der Bedarf enorm gestiegen.

Neue Vorschriften gelten seit 1. Dezember

Seit Mittwoch, 1. Dezember, gilt in der Region Hannover in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2-G-plus-Regel. Wer zum Beispiel ins Restaurant, ins Kino oder zum Friseur möchte, muss nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern auch einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen. Ein Schnelltest darf maximal 24, ein PCR-Test maximal 48 Stunden alt sein.

