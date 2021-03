Gehrden

Mit einer zuletzt gemeldeten Sieben-Tage-Inzidenz von 315,4 lag Gehrden am Freitag im Umland von Hannover an der Spitze der 21 Kommunen. Deshalb wird die Region jetzt aktiv. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist damit beauftragt worden, mit einer mobilen Teststation in Gehrden Halt zu machen.

„Wir haben eine Anfrage bekommen und stellen nun den Platz zur Verfügung“, sagte Rewe-Betreiber Georg Szedlack am Sonntag auf Nachfrage. Demnach wird die DRK-Teststation am Montag, 22. März, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz an der Nordstraße 2 aufgebaut sein. Jeder Bürger kann kommen und sich kostenlos testen lassen.

Von Sarah Istrefaj